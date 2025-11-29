Неожиданный скандал произошел в казахстанском городе Рудный Костанайской области во время общественных слушаний по переименованию двух улиц. В местный представительный орган поступило предложение сменить названия улиц Ивана Франко и 50 лет октября – на Достык и Героя СССР Алии Молдагуловой соответственно. Большая часть городских депутатов поддержала это предложение, а вот часть жителей выступили против.

Многие казахстанцы признаются в ходе обсуждений, которые уже вышли за пределы Рудного, что только благодаря этим общественным слушаниям с удивлением узнали, что в городе до сих пор существует улица 50 лет октября. И именно инициатива переименовать ее вызвала больше всего споров. Городские депутаты поддержали переименование большинством голосов, но против выступила заметная часть жителей города из числа пришедших на эти слушания.

"Вы все практически, 90% тех, кто здесь так хотят переименовать, ссылаетесь на советское прошлое. Но только хочу напомнить, что город Рудный появился благодаря советскому прошлому. Благодаря тому, что здесь собрались люди со всего Советского Союза, которые приехали, оставили здесь свое здоровье и смогли поднять этот город", – заявила предпринимательница из Рудного Катерина Корчагина.

За чересчур эмоциональное выступление Корчагину из зала удалили. После этого она выложила на своей странице в инстаграме еще одно видео против переименования, в котором сокрушалась, что в России именами "наших национальных героев" времен Второй мировой войны называют улицы, а в Казахстане "мы так упорно хотим искоренить все, что связано с этим периодом времени" – но потом удалила эту запись. Теперь пользователи соцсетей требуют привлечь Корчагину к ответственности – они разглядели в ее высказывании признаки разжигания розни.

Политолог Газиз Абишев считает, что "50 лет Октября" – "идеологически устаревшее название": Казахстан не признает октябрьский переворот государственно-значимой датой и ни в какой форме не отмечает его.

По мнению историка и правозащитника Галыма Агелеуова, Казахстан за 30 лет независимости так и не смог предложить народу четкую национальную идею. Поэтому советская символика по-прежнему остается важной для определенной части населения:

"Все старые рудименты советские они поэтому и существуют, что современная жизнь она не показывает нам таких примеров. Люди не видят вокруг себя действительно героев, национальных лидеров. Потому что это все рождает гражданское общество. А если гражданское общество отсутствует, если его усекают, то власти просто удобно навязывать сверху – давайте переименуем просто в приказном порядке и все".

Процесс переименования советских улиц и населенных пунктов в Казахстане начался сразу после обретения независимости в 1991 году. Причем речь не всегда идет о присвоении казахских названий. К примеру, в Алматы в прошлом году две улицы переименовали в честь казахстанских актеров Юрия Памеранцева и Владимира Толоконникова. Что касается улиц Рудного, то теперь судьбу их названий будет решать республиканская ономастическая комиссия.