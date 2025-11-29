Baltijas balss logotype
Ермак после отставки заявил, что идет на фронт 4 1465

В мире
Дата публикации: 29.11.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Ермак после отставки заявил, что идет на фронт
ФОТО: twitter

Через несколько часов после ухода с должности главы офиса президента Украины Андрей Ермак объявил о планах отправиться в зону боевых действий.

Бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак собирается отправиться на передовую. Об этом он заявил в комментарии американскому изданию New York Post в пятницу, 28 ноября, через несколько часов после того, как подал заявление об отставке.

"Я иду на фронт и готов к любым репрессиям. Я честный и порядочный человек", - написал Ермак. Решение он объяснил тем, что "не хочет создавать проблем" для украинского президента Владимира Зеленского.

Он не уточнил, как и когда именно планирует присоединиться к боевым действиям, а также не сообщил, вступит ли в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Мне отвратительна грязь, направленная в мой адрес, и еще больше отвратительно отсутствие поддержки со стороны тех, кто знает правду", - добавил экс-глава офиса Зеленского.

Увольнение Ермака

Вечером 28 ноября Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Ермака с должности руководителя его офиса, отметив, что тот написал заявление об отставке по собственному желанию. Сам Ермак не прокомментировал свою отставку. Зеленский назвал произошедшее "перезагрузкой офиса президента Украины" и поблагодарил Ермака за то, что "украинская позиция в переговорном треке была представлена такой, какой она и должна быть".

Утром в тот же день у него провели обыски Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Официальных сообщений о том, в рамках какого дела произошли следственные действия и объявлены ли подозрения, не было. Ранее оппозиционные политики связывали фамилию Ермака с "делом Миндича". Тимура Миндича, близкого соратника Владимира Зеленского, вместе с несколькими высокопоставленными чиновниками, НАБУ подозревает в создании коррупционной схемы в энергетическом секторе.

Андрея Ермака, который возглавлял офис президента Украины с февраля 2020 года, считали одним из ключевых соратников Владимира Зеленского и вторым по влиянию человеком в стране после главы государства. Он возглавлял украинскую делегацию на переговорах о мирном плане.

#Украина #коррупция #отставка #политика
Оставить комментарий

(4)
  • ИБ
    Из Болота
    29-го ноября

    При обыске ничего не нашли обычно находят даже у тех у кого ничего нет, даже смешно как-то

    10
    0
  • lo gos
    lo gos
    29-го ноября

    теперь будет воровать на армейских складах

    15
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    29-го ноября

    Что-то мне подсказывает, что место службы этого типа будет не ближе 100 километров от передовой...

    29
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    29-го ноября

    Мавр сделал своё дело - мавр может уйти! И кто следующий?

    21
    2
Читать все комментарии

