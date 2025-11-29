Baltijas balss logotype
Финляндия до 4 декабря проводит учения близ границы России 1 144

В мире
Дата публикации: 29.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Зима только бодрит финского воина.

Зима только бодрит финского воина.

Официальный Хельсинки пригласил перебазироваться в страну структурам НАТО.

Финляндия начинает масштабные армейские учения Lively Sentry 25. Маневры, как сообщает пресс-служба Сухопутных войск, будут проходить в нескольких регионах, включая примыкающий к России район Кюменлааксо.

Программа учений рассчитана до 4 декабря 2025 года и затронет территории Восточной Уусимаа, Кюменлааксо и Пяйят-Хяме. По предоставленным данным, к маневрам привлекут около 6550 человек личного состава: 4 тысячи военнослужащих по призыву, 1,7 тысячи человек из резерва, а также более 900 единиц вооружения, включая бронетехнику и танки. Отмечается, что центральным элементом станет отработка отражения атак с использованием местных гарнизонных и резервных подразделений.

Как подчеркнули в оборонном ведомстве, эти тренировки нацелены на сохранение слаженности между различными частями и поддержание обороноспособности страны на высоком уровне.

Этим событиям предшествовали артиллерийские учения Northern Strike 225, инициированные Финляндией 17 ноября также в приграничной зоне. Они были завершены 25 ноября на учебном полигоне Роваярви в Восточной Лапландии, удаленном от российской границы примерно на 100 километров.

Ранее сообщалось, что Финляндия предлагает НАТО развернуть на своей территории элемент командной и управленческой системы Североатлантического альянса.

В случае одобрения это формирование войдет в состав командной структуры альянса. Его возведение, развертывание и последующее обслуживание будет финансироваться совместно с НАТО. Штат подразделения будет насчитывать приблизительно 50 человек, а функции будут исполняться военнослужащими финской армии.

#НАТО #Финляндия #вооружение #граница #безопасность #оборона #Россия #армия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(1)
  • ИБ
    Из Болота
    29-го ноября

    Ещё только учатся

    1
    1

Видео