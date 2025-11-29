Baltijas balss logotype
Литовцу запретили 10 лет летать на Ryanair, что он натворил? 2 1117

В мире
Дата публикации: 29.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Литовцу запретили 10 лет летать на Ryanair, что он натворил?
ФОТО: Unsplash

В марте этого года, не успев на рейс авиакомпании Ryanair, 29-летний Лукас Кауниетис разбил компьютеры, стеклянную посуду и другое имущество в аэропорту Дублина.

Состоялся суд. Полицейский Питер Маллинз сообщил окружному суду Дублина, что Кауниетис прибыл к выходу на посадку Ryanair в семь часов утра и собирался лететь в Литву, но, поскольку к тому моменту выход уже был закрыт, он на рейс не попал.

После этого Кауниетис, не имеющий постоянного места жительства в Ирландии, начал громить компьютеры и другое имущество терминала. По словам полицейского, поблизости находились около 20 человек, включая детей.

Примерно через десять минут к нему подошли несколько сотрудников аэропорта. Тогда мужчина поднял компьютер над головой и швырнул его о пол. Затем он взял несколько стеклянных бокалов со стоявших рядом барных столиков и разбил их. Он также схватил металлическую трубу и бросил ее на пол.

Мужчина продолжал буйствовать, ломая компьютеры и оборудование для взвешивания багажа. Сотрудники аэропорта пытались его успокоить. Прибывшие полицейские задержали хулигана.

На суде Кауниетис признал себя виновным в повреждении имущества Терминала 1 Дублинского аэропорта, ущерб от чего превысил 9400 евро.

Мужчина был приговорен к одному году тюрьмы, кроме того, ему запретили летать авиакомпанией Ryanair в течение последующих десяти лет.

Ранее он не был судим. Адвокат Кауниетиса заявил в суде, что клиент намерен после освобождения вернуться в Литву. Перед инцидентом он шесть недель работал строителем в Белфасте.

#Литва #хулиганство #судебный процесс
Оставить комментарий

(2)
  • Л
    Латтоптун
    29-го ноября

    Интересно, что делала металлическая труба, возле барных столиков?....

    9
    4
  • П
    Процион
    Латтоптун
    29-го ноября

    Ну… наверно помогала в стриптизме амеровсовскомим красоткам

    6
    5

