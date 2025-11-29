Премьер Венгрии приехал в Москву, чтобы договориться об увеличении поставок российских энергоносителей. В то время как ЕС пытается сократить их импорт к 2027 году.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретился с президентом России Владимиром Путиным в Кремле с целью добиться дополнительных поставок нефти и газа. Ранее Будапешту президентом США Дональдом Трампом было предоставлено освобождение от санкций в этой области.

В ЕС ещё есть страны, которые продолжают импортировать значительные объёмы российского ископаемого топлива. Венгрия открыто противостоит общим усилиям государств блока по прекращению этого импорта.

"У нас есть важные области сотрудничества, и мы не отказались ни от одной из них, независимо от внешнего давления, - сказал Орбан. - Российская энергия - остаётся и будет основой энергоснабжения Венгрии".

Во время вступительного слова в Кремле Путин отметил "взвешенную позицию" Орбана в отношении войны России в Украине.

Подход венгерского лидера разочаровал партнёров Венгрии по ЕС и НАТО, которые неоднократно осуждали полномасштабное вторжение России как нарушение международного права и угрозу безопасности восточной Европы.

Орбан выступает за прекращение войны, не уточняя условий и последствий для территориальной целостности Украины и её защиты в будущем.

"Всё, что нам нужно, - это нефть и газ"

Ранее в этом месяце Орбан добился от Трампа освобождения от санкций во время встречи в Вашингтоне. Это исключение позволяет Венгрии продолжать закупать российскую нефть и газ у "Лукойла" и "Роснефти", несмотря на новый пакет ограничительных мер, принятый администрацией президента США в отношении этих компаний.

"Сейчас нам нужны только нефть и газ, которые мы можем покупать у русских", - сказал Орбан в пятницу. "Я еду туда, чтобы обеспечить Венгрию энергоснабжением по доступной цене как этой зимой, так и в следующем году".

Венгрия настаивает: импорт российских энергоносителей необходим для её экономического выживания. Конкретно Орбан утверждает, что переход на альтернативные источники приведёт к немедленному краху экономики страны.

В то время как другие европейские страны начали постепенно разрывать энергетические связи с Россией, Венгрия сохраняла и расширяла свой импорт и продолжает это делать. При этом она выступает против планов ЕС полностью отказаться от российского ископаемого топлива к концу 2027 года.

Администрация Трампа сообщила, что её санкции против крупных российских производителей нефти ограничивают экономические возможности Москвы по финансированию военных действий. Как подтверждение: цены на российскую нефть резко упали, а значит и доходы в российский бюджет, поскольку индийские и китайские покупатели подчинились требованиям США.

Следующий в Москве -Уиткофф?

Тем временем хозяин Белого дома объявил во вторник о том, что состоящий из 28 пунктов российско-американский план, который европейские союзники назвали выгодным для Москвы, был "доработан", и подтвердил отправку своего представителя Стива Уиткоффа на встречу с Путиным, а министра армии Дэна Дрисколла - на переговоры с украинскими официальными лицами.

Трамп сказал также, что, возможно, встретится лично с Путиным и Зеленским на завершающей стадии переговорного процесса.

В четверг президент РФ сообщил, что представители США прибудут в Москву в начале следующей недели, назвав Уиткоффа в качестве вероятного представителя американской стороны. Путин планирует посетить Индию 4-5 декабря для переговоров с премьер-министром Нарендрой Моди, сообщил Кремль в пятницу.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в тот же день отказался подтвердить дату визита Уиткоффа, заявив, что Кремль сообщит об этом "в своё время".