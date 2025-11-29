Европа и США ничего не могут поделать со свободолюбивыми сепаратистами.

Выборы президента Республики Сербской выиграл Синиша Каран, поддержанный смещенным с этого поста Милорадом Додиком. Эксперты говорят, что, по сути, правление Додика продлено. Что это значит для РС и Боснии в целом?

Синиша Каран, кандидат, поддерживаемый правящей партией Союз независимых социал-демократов (СНСД) отстраненного от должности президента РС Милорада Додика, вместе со своими сторонниками праздновал успех. Оппозиция, однако, отвергла официальные результаты выборов, обвинив СНСД в очередном, по ее утверждению, случае фальсификации итогов голосования. И это, указали оппозиционеры, происходит на всех выборах в Республике Сербской.

По мнению же представителей СНСД, результаты голосования показывают, что Управление Верховного представителя (УВП), которому поручено обеспечивать в Боснии и Герцеговине соблюдение Дейтонских соглашений, не приветствуется в Республике Сербской.

Милорад Додик снова в выигрыше?

Досрочные президентские выборы в РС прошли почти ровно через три месяца после того, как Центральная избирательная комиссия Боснии и Герцеговины отстранила Милорада Додика от должности президента, которую он занимал с ноября 2022 года и в 2010-2018 годах.

В феврале суд Боснии и Герцеговины приговорил Додика к году тюремного заключения и запретил ему заниматься любой политической деятельностью в течение шести лет. Причина - игнорирование решений Верховного представителя по БиГ Кристиана Шмидта и сепаратистская политика Додика, направленная на отделение Республики Сербской от Боснии и Герцеговины. Экс-президент избежал тюремного заключения, заплатив штраф.

кциями США, он снова оказался в выигрыше, полагают наблюдатели. Более того, по их мнению, решение Соединенных Штатов снять с Додика санкции также нанесло удар по авторитету Шмидта и Управления Верховного представителя, которые, похоже, больше не пользуются поддержкой нынешней вашингтонской администрации.

Теперь в Республике Сербской "два Додика"

Сам же Милорад Додик полагает, что все те, кто пытался отстранить его от власти, "получили двух Додиков". "Эти выборы прошли в неблагоприятных условиях и при вмешательстве внешних сил, - заявил он, назвав итоги голосования крупной победой. - Это победа Республики Сербской и демонстрация ее стабильности".

Избранного президента Синишу Карана многие считают политической марионеткой Милорада Додика. Он будет занимать пост президента один год - до следующих очередных выборов, в ходе которых осенью 2026 года будут избраны три члена Президиума Боснии и Герцеговины и президенты двух ее субъектов - Республики Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины.

Со своей стороны, Каран призвал к спокойствию, стабильности и сопротивлению иностранному влиянию на сербов в Боснии и Герцеговине: "Сербский народ дал свой окончательный ответ, сказав "Нет" любому иностранцу или узурпатору, который пытается изменить его волю".