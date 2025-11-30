Baltijas balss logotype
360-градусный щит: немцы купили у евреев ракет на 3 500 000 000 евро 3 468

В мире
Дата публикации: 30.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Комплекс вины за холокост заставляет ФРГ делать странные приобретения.

Комплекс вины за холокост заставляет ФРГ делать странные приобретения.

Дальность действия "Хец-3" составляет 2000 километров.

3 декабря в Германии встанет на оперативное дежурство израильская система противоракетной обороны "Хец-3". Как сообщают германские СМИ, в торжественной церемонии, которая пройдет на базе в Шонвальде, примут участие начальник штаба Бундесвера генерал Карстен Брюер и командующий ВВС генерал-лейтенант Хольгер Нойман.

При этом Europäische Sicherheit & Technik отмечает: речь идет о первичном развертывании, в рамках заключенного в 2023 году соглашения о поставках Германии нескольких батарей "Хец-3". Общая сумма контракта составляет порядка 3,5 миллиардов евро.

"Система позволит создать над Германией 360-градусный щит, обеспечив защиту страны, населения и критической инфраструктуры от ракет дальнего радиуса действия. Она укрепит европейскую составляющую противовоздушной обороны NATO", – заявляет германская армия.

Дальность действия "Хец-3" составляет 2000 километров, она способна перехватывать цели на высоте более 100 километров. В отличие от предыдущих модификаций, она использует боеголовку кинетического поражения.

Германия также проявляет интерес к системе "Хец-4", которая еще находится в разработке. Дальность действия этой ракеты составляет 1000-1500 километров, а перехват осуществляется на высотах 30-100 километров. Для ее запуска могут использоваться пусковые установки "Хец-3".

Как показывает опыт войны в Украине, воздушные удары, при которых используются как ракеты, так и дроны, представляют угрозу в первую очередь для гражданской инфраструктуры: электростанций, водоснабжения, жилых кварталов. Их защита требует все больших усилий.

Оставить комментарий

(3)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    30-го ноября

    Просто развели израильтяне немцев на большое бабло. Поделом же им.

    4
    1
  • С
    Сарказм
    Алексей Зиновьев
    1-го декабря

    Ясное дело, то ли дело анлоговнетные с300-400, которые так весело горят в Украине практически в ежедневном режиме. Да и иранцы ооочень оценили... Куда уж до них израильским "железным куполам" и прочему.

    0
    1
  • A
    Aleks
    30-го ноября

    Евреи купили у евреев и получили обоюдовыгодный гешефт. Ничего странного...😀

    10
    1
Читать все комментарии

