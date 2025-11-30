3 декабря в Германии встанет на оперативное дежурство израильская система противоракетной обороны "Хец-3". Как сообщают германские СМИ, в торжественной церемонии, которая пройдет на базе в Шонвальде, примут участие начальник штаба Бундесвера генерал Карстен Брюер и командующий ВВС генерал-лейтенант Хольгер Нойман.

При этом Europäische Sicherheit & Technik отмечает: речь идет о первичном развертывании, в рамках заключенного в 2023 году соглашения о поставках Германии нескольких батарей "Хец-3". Общая сумма контракта составляет порядка 3,5 миллиардов евро.

"Система позволит создать над Германией 360-градусный щит, обеспечив защиту страны, населения и критической инфраструктуры от ракет дальнего радиуса действия. Она укрепит европейскую составляющую противовоздушной обороны NATO", – заявляет германская армия.

Дальность действия "Хец-3" составляет 2000 километров, она способна перехватывать цели на высоте более 100 километров. В отличие от предыдущих модификаций, она использует боеголовку кинетического поражения.

Германия также проявляет интерес к системе "Хец-4", которая еще находится в разработке. Дальность действия этой ракеты составляет 1000-1500 километров, а перехват осуществляется на высотах 30-100 километров. Для ее запуска могут использоваться пусковые установки "Хец-3".

Как показывает опыт войны в Украине, воздушные удары, при которых используются как ракеты, так и дроны, представляют угрозу в первую очередь для гражданской инфраструктуры: электростанций, водоснабжения, жилых кварталов. Их защита требует все больших усилий.