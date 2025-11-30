По меньшей мере четыре человека погибли в результате массовой стрельбы в ресторане на детском дне рождения в субботу вечером в городе Стоктон на севере Калифорнии. Еще 10 человек получили ранения.

Местная полиция сообщает, что среди жертв есть как взрослые, так и дети. О состоянии раненых пока не сообщается.

Подозреваемый все еще находится на свободе, и полиция считает, что он мог действовать «целенаправленно».

Офис шерифа округа Сан-Хоакин сообщил, что стрельба произошла незадолго до 18:00 по местному времени, и призвал обратиться в полицию всех, кто располагает информацией, видеозаписями или был свидетелем какого-либо момента инцидента.

По словам представителя полиции Хезер Брент, расследование «ведется очень активно и продолжается», но сведений о произошедшем пока немного.

«Первые данные указывают на то, что это может быть целенаправленное преступление, и следователи изучают все возможные сценарии», — сказала она.

Мэр Стоктона Кристина Фугази назвала стрельбу неприемлемой: «Семьи должны быть вместе, а не в больнице, стоя рядом со своими близкими и молясь о том, чтобы они выжили».

В Калифорнии действуют одни из самых строгих в США законов об огнестрельном оружии, но в последние годы их оспаривали в федеральных судах.