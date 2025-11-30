Baltijas balss logotype
Эрдоган настаивает на вводе турецкого контингента в Газу

Дата публикации: 30.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Эрдоган настаивает на вводе турецкого контингента в Газу

Турция продвигает план разместить солдат в Газе, несмотря на возражения Израиля. Арабский дипломат из одной из стран-посредниц заявил, что считает, будто Дональд Трамп добьется смягчения позиции Израиля. Эрдоган рассчитывает на колебания других стран в вопросе отправки солдат в Газу.

Арабский дипломат из одной из стран-посредниц заявил, что израильское противодействие включению турецких войск в международные силы в Газе не остановит Анкару.

По информации канала КАН, президент Реджеп Тайип Эрдоган рассчитывает сыграть на том, что большинство стран все еще колеблются по поводу отправки солдат в Газу, несмотря на обращения со стороны США, и считает, что в конечном итоге президент Трамп потребует участия турецких сил и смягчит израильское сопротивление.

По словам дипломата, в Турции уже готовят около двух тысяч солдат к возможной отправке в Газу, как сообщалось в этом месяце на сайте Middle East Eye, близком к Катару и Турции. Наряду с израильским возражением, также сообщается о недовольстве со стороны некоторых арабских стран в отношении возможного военного присутствия Турции в Газе.

#Израиль #Турция #Дональд Трамп #дипломатия #политика
  • ФФ
    Федул Федулов
    30-го ноября

    Когда из Сирии выдавили Россию и Иран и на их место пришла Турция, очень сомневался, что это устроит Израиль, похоже мои опосения сбываются.

