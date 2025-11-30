Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Президент Польши отменил встречу с Орбаном после его визита в Москву 0 436

В мире
Дата публикации: 30.11.2025
Euronews
Изображение к статье: Президент Польши отменил встречу с Орбаном после его визита в Москву
ФОТО: пресс-фото

В среду президент Кароль Навроцкий посетит Венгрию, где должен был встретиться с Виктором Орбаном. В воскресенье утром стало известно о сокращении программы визита, в частности об отмене встречи с венгерским премьер-министром.

"Президент Навроцкий решил ограничить визит в Венгрию только встречей Вышеградской группы в Эстергоме", - сообщил глава Бюро международной политики при президенте Польши Марцин Пшидач.

Это означает, что президент не встретится с премьер-министром Венгрии, как было объявлено ранее.

Причина, как официально заявили в президентском дворце, - визит Орбана в Москву и ее итоги, связанные с энергетическими обязательствами.

"Ссылаясь в своей политике на наследие президента Леха Качиньского, который подчеркивал, что безопасность Европы зависит от солидарных действий, в том числе в области энергетики, в связи с визитом премьер-министра Виктора Орбана в Москву и его контекстом, президент К. Навроцкий решил ограничить программу своего визита в Венгрию ", - написал в соцсети Х Пшидач.

Это решение было принято после визита премьер-министра Орбана в Москву и заверений в сотрудничестве с Россией по увеличению поставок энергоносителей. "Российская энергия - основа энергоснабжения Венгрии, сейчас и в будущем". - сказал Орбан.

Еще до визита венгерский премьер-министр заявил, что будет добиваться дополнительных поставок нефти и газа из РФ после сделанного президентом США Дональдом Трампом исключения для Венгрии. Это противоречит политике ЕС по ограничению импорта российских энергоносителей до 2027 года.

Венгрия придерживается позиции, что импорт российских энергоносителей необходим для ее экономического выживания. Орбан неоднократно заявлял, что переход на альтернативные источники приведет к экономическому краху.

Во время своего выступления в Кремле Путин также высоко оценил "взвешенную позицию" Орбана в отношении войны в Украине.

Премьер-министр Польши Дональд Туск написал в пятницу на платформе X, что встреча президента Навроцкого с венгерским лидером, "хаос в переговорах по плану Уиткоффа" и "кризис в Киеве" станут "катастрофическим сочетанием".

Навроцкий должен был провести в Венгрии два дня: в среду в Эстергоме на саммите Вышеградской группы, а в четверг - с официальным визитом в Будапеште, в ходе которого планировались встречи с венгерским президентом Тамашем Шуйоком и премьер-министром Виктором Орбаном.

Читайте нас также:
#Польша #энергетика #дипломатия #визит #геополитика #Россия #политика #Венгрия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
9
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Эта неделя может стать решающей для мира в Украине - Каллас
Изображение к статье: Британские ученые создали математическую модель огненного шара над Лондон-Сити. Иконка видео
Изображение к статье: x.com/ZaluzhnyiUA
Изображение к статье: Названа главная тема воскресных пятичасовых переговоров США и Украины

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Латвии лидирует в ЕС по числу новых носителей ВИЧ: кому надо срочно пройти проверку, чтобы избежать СПИДа
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему вес матраса увеличивается и какие опасности таят лестницы: шокирующие факты
Дом и сад
Изображение к статье: Повышаем либидо: советы сексолога
Люблю!
Изображение к статье: Полмиллиарда за выходные: «Зверополис 2» установил мировой рекорд по кассовому старту
Бизнес
Изображение к статье: Наиболее вредный компонент в новогодних салатах: советы диетолога по замене
Еда и рецепты
Изображение к статье: Какие угощения можно предложить кошке
В мире животных
Изображение к статье: Латвии лидирует в ЕС по числу новых носителей ВИЧ: кому надо срочно пройти проверку, чтобы избежать СПИДа
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему вес матраса увеличивается и какие опасности таят лестницы: шокирующие факты
Дом и сад
Изображение к статье: Повышаем либидо: советы сексолога
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео