В среду президент Кароль Навроцкий посетит Венгрию, где должен был встретиться с Виктором Орбаном. В воскресенье утром стало известно о сокращении программы визита, в частности об отмене встречи с венгерским премьер-министром.

"Президент Навроцкий решил ограничить визит в Венгрию только встречей Вышеградской группы в Эстергоме", - сообщил глава Бюро международной политики при президенте Польши Марцин Пшидач.

Это означает, что президент не встретится с премьер-министром Венгрии, как было объявлено ранее.

Причина, как официально заявили в президентском дворце, - визит Орбана в Москву и ее итоги, связанные с энергетическими обязательствами.

"Ссылаясь в своей политике на наследие президента Леха Качиньского, который подчеркивал, что безопасность Европы зависит от солидарных действий, в том числе в области энергетики, в связи с визитом премьер-министра Виктора Орбана в Москву и его контекстом, президент К. Навроцкий решил ограничить программу своего визита в Венгрию ", - написал в соцсети Х Пшидач.

Это решение было принято после визита премьер-министра Орбана в Москву и заверений в сотрудничестве с Россией по увеличению поставок энергоносителей. "Российская энергия - основа энергоснабжения Венгрии, сейчас и в будущем". - сказал Орбан.

Еще до визита венгерский премьер-министр заявил, что будет добиваться дополнительных поставок нефти и газа из РФ после сделанного президентом США Дональдом Трампом исключения для Венгрии. Это противоречит политике ЕС по ограничению импорта российских энергоносителей до 2027 года.

Венгрия придерживается позиции, что импорт российских энергоносителей необходим для ее экономического выживания. Орбан неоднократно заявлял, что переход на альтернативные источники приведет к экономическому краху.

Во время своего выступления в Кремле Путин также высоко оценил "взвешенную позицию" Орбана в отношении войны в Украине.

Премьер-министр Польши Дональд Туск написал в пятницу на платформе X, что встреча президента Навроцкого с венгерским лидером, "хаос в переговорах по плану Уиткоффа" и "кризис в Киеве" станут "катастрофическим сочетанием".

Навроцкий должен был провести в Венгрии два дня: в среду в Эстергоме на саммите Вышеградской группы, а в четверг - с официальным визитом в Будапеште, в ходе которого планировались встречи с венгерским президентом Тамашем Шуйоком и премьер-министром Виктором Орбаном.