Трамп заставил американцев снова бояться ядерной угрозы

В мире
Дата публикации: 30.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Отец солдатам.

Отец солдатам.

Более всех встревожен электорат Демократической партии США.

46% американцев считают вероятной ядерную войну в течение следующего десятилетия, 65% обеспокоены собственной безопасностью.

46% американцев считают вероятной ядерную войну с участием США в следующие 10 лет, тогда как 37% думают, что этого не произойдет. Об этом свидетельствует новый опрос YouGov.

По партийной принадлежности 57% демократов и 37% республиканцев считают вероятность ядерного конфликта высокой. Среди независимых - 44%.

Еще около 44-46% американцев опасаются, что террористы или преступники могут использовать ядерное оружие на территории США. В целом 65% граждан обеспокоены возможностью лично пережить ядерную войну - среди демократов этот показатель 77%, среди республиканцев - 58%, а среди независимых - 61%. Это немного ниже, чем в 2022 году, когда обеспокоенность составляла 69%.

Опрос проводился с 30 октября по 2 ноября, охватил 1148 респондентов, погрешность составляет ±4 процентных пункта.

Что предшествовало

Опрос появился на фоне заявлений Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний в США, которые были прекращены в 1992 году. Министр обороны Пит Гегсет сообщил, что администрация действует быстро, а министр энергетики Крис Райт уточнил, что испытания будут системными или некритическими взрывами.

Трамп также подписал указы по увеличению ядерной энергетики страны в четыре раза и критиковал чрезмерно строгие стандарты радиационной безопасности.

#США #терроризм #Дональд Трамп #безопасность #политика #опрос
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
