Один из южноафриканцев, оказавшийся на территории Донбасса в результате, как он утверждает, обмана, рассказал об ужасах, которые ему пришлось пережить на войне. «То, что вы видите в фильмах, мы видим вживую», — говорит он.

Это перевод материала корреспондентов Би-би-си. Уже после выхода оригинала этого материала на английском языке стало известно, что Дудузиле Зума-Самбудла подала в отставку с поста депутата парламента ЮАР от партии МК, возглавляемой ее отцом Джейкобом Зумой.

40-летний мужчина шлет семье голосовые сообщения. Они полны отчаяния. Он говорит, что его втянули в войну обманом, и он очень хочет домой.

Би-би-си не раскрывает его личность из соображений безопасности. В этом материале он фигурирует под именем Сипхо, а его брат, который находится в Южной Африке и пытается помочь вернуть его домой — Ксолани.

«Он живет в постоянном страхе, потому что не знает, что его ждет и как пройдет ночь, ведь они находятся в зоне боевых действий», — говорит Ксолани.

Би-би-си прослушала голосовые сообщения, которые Сипхо отправлял своей семье. Он говорит, что был завербован двумя людьми, одна из которых — Дудузиле Зума-Самбудла, дочь бывшего президента ЮАР Джейкоба Зумы, который теперь возглавляет главную оппозиционную партию страны uMkhonto weSizwe (MK; на языке зулу название означает «Копье нации»). Зума-Самбудла отрицает, что намеренно вводила людей в заблуждение, и говорит, что сама стала жертвой обмана и манипуляций и теперь «глубоко потрясена» случившимся.

«Они (предполагаемые вербовщики) даже купили нам авиабилеты, чтобы мы могли добраться сюда (в Россию)», — говорит Сипхо в одном из сообщений.

Ксолани рассказывает, что его брат покинул Южную Африку 8 июля, думая, что он направляется проходить обучение на телохранителя для партии МК. Партию МК создали в 2023 году. Она названа в честь ныне не существующего военного крыла правящей партии Африканский национальный конгресс (АНК), которое боролось с расистской системой апартеида в Южной Африке. Зума долгое время был членом АНК, но потом вышел из нее после серьезного конфликта со своим преемником Сирилом Рамафосой, и перед парламентскими выборами создал свою партию, которая заняла на выборах третье место.