После сильного снегопада в аэропорту Чикаго задержаны и отменены сотни рейсов 0 95

В мире
Дата публикации: 01.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: После сильного снегопада в аэропорту Чикаго задержаны и отменены сотни рейсов
ФОТО: twitter

После сильного снегопада в районе Великих озёр в США в аэропорту Чикаго были отменены и задержаны сотни рейсов, сообщает LETA со ссылкой на AP.

В субботу в чикагском аэропорту О’Хара выпало 21,34 сантиметра снега — это крупнейшее количество снега, зафиксированное здесь за один день в ноябре за всю историю наблюдений. Предыдущий рекорд — 20,32 сантиметра — был установлен 6 ноября 1951 года.

В воскресенье в аэропорту было отменено около 300 рейсов, а около 1600 рейсов задерживались, свидетельствуют данные портала отслеживания рейсов FlightAware.

Даже после расчистки снега дороги к аэропорту оставались перегруженными из-за медленно движущегося транспорта, а в самом аэропорту скапливались пассажиры, чьи рейсы были затронуты снегопадом.

В эти дни аэропорты США особенно загружены, поскольку в четверг отмечался День благодарения — традиционное время поездок к родственникам и возвращения домой.

Обработка самолётов жидкостью против льда в воскресенье проводилась в ряде аэропортов США, включая Вашингтон и Миннеаполис, по данным Федерального управления гражданской авиации.

С субботы в районе озера Мичиган выпало около 30 сантиметров снега. На западе штата Мичиган сотни церквей рекомендовали прихожанам воздержаться от посещения богослужений из соображений безопасности.

В штате Висконсин после снегопада тысячи домохозяйств остались без электричества, а в аэропорту города Де-Мойн (штат Айова) временно приостановили работу — самолёт авиакомпании Delta Connection съехал с обледеневшей взлётно-посадочной полосы. В инциденте никто не пострадал.

В аэропорту Детройта вечером в воскресенье было задержано более 400 рейсов, ещё свыше 45 были отменены, свидетельствуют данные FlightAware.

В других районах штата Айова сильные порывы ветра вновь заносили расчищенные дороги снегом, создавая особенно опасные условия на трассах.

В городе Форт-Додж (Айова) выпало 40 сантиметров снега, сообщили в Национальной метеорологической службе.

