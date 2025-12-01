Швейцарцы в воскресенье на референдуме отклонили введение нового налога на наследство для самых состоятельных жителей страны, который должен был обеспечить финансирование борьбы с изменением климата, пишет LETA со ссылкой на DW.

Согласно окончательным результатам подсчёта голосов во всех 26 кантонах, 78% избирателей проголосовали против так называемой инициативы ради будущего, предусматривавшей введение нового климатического налога на крупные наследства.

Организация «Молодые социалисты» предложила обложить 50-процентным налогом наследство на сумму не менее 50 миллионов швейцарских франков (53,7 миллиона евро). Молодёжное движение призывало направить эти доходы на финансирование «социально справедливых мер по борьбе с климатическим кризисом и необходимой перестройкой экономики».

На втором референдуме избиратели также с подавляющим большинством голосов отклонили предложение ввести обязательную гражданскую службу для всей молодёжи. Против этой идеи проголосовали 84,2% швейцарцев.

Согласно предложению, каждый гражданин Швейцарии независимо от пола должен был бы проходить службу в армии или гражданском секторе.

Правительство и парламент Швейцарии выступили против обоих предложений, предупредив, что они приведут к огромным расходам и могут поставить под угрозу экономику страны.

В Швейцарии четыре раза в год проводятся всенародные голосования, предоставляя гражданам прямое влияние на формирование политики.