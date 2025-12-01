Baltijas balss logotype
В Литве на полигоне подстрелили бельгийского военного. Он скончался

В мире
Дата публикации: 01.12.2025
LETA
Изображение к статье: Иллюстративное фото.

Иллюстративное фото.

Вооружённые силы (ВС) Литвы в субботу сообщили о смерти бельгийского военнослужащего, получившего тяжёлые ранения во время учений на полигоне Пабраде в Швянчёнском районе.

Согласно сообщению, военнослужащий скончался от травм, полученных во время стрельб.

После оказания первой помощи на месте происшествия пострадавший в пятницу был экстренно доставлен в клинику Сантарос, где литовские медики сутки боролись за его жизнь. Однако военный не выжил из-за тяжёлых и множественных ранений, говорится в пресс-релизе ВС.

«Мы выражаем искренние соболезнования семье погибшего военнослужащего, его коллегам и нашему близкому союзнику Бельгии. Литва твёрдо поддерживает Бельгию перед лицом этого чрезвычайно тяжёлого несчастья», — цитирует пресс-релиза министра обороны Роберта Каунаса.

Президент Гитанас Науседа также выразил соболезнования в связи со смертью военного.

«С глубокой печалью и скорбью воспринял известие о гибели бельгийского военнослужащего во время учений. Боль утраты разделяем все – и друзья по Многонациональной боевой группе НАТО, и Вооружённые силы Литвы, и весь литовский народ», – сказал глава государства для пресс-релиза президентского офиса.

«Присутствие военнослужащих Бельгии в нашем регионе – гарантия безопасности не только Литвы, но и всего трансатлантического сообщества», – сказал Науседа.

Министр иностранных дел Кястутис Будрис заявил в социальной сети X, что Литва «переживает этот час траура вместе с нашими бельгийскими союзниками».

Бельгийские военнослужащие регулярно присутствуют в Литве с 2017 года в составе международного союзнического батальона под командованием Германии.

