Польская прокуратура начала расследование смертельной трагедии, произошедшей в селе Церпиш возле Жешува, где разбился четырехместный вертолет Robinson R44, пишет RMF24.

Инцидент произошел 30 ноября. В аварии погибли два брата – 41-летний Мариуш С. и 44-летний Кшиштоф С. По словам заместителя окружного прокурора в Жешуве Катажины Друпки, одной из основных версий следствия являются чрезвычайно сложные погодные условия.

На момент аварии густой туман ограничивал видимость до нескольких метров. Среди возможных причин рассматривают влияние влаги на двигатель или потерю ориентации пилотом.

Расследование установило, что вертолет летел из Кросно и направлялся в сторону Переворска. Вблизи Малявы он внезапно изменил курс на север, начал терять высоту и задевать верхушки деревьев, после чего около 15:35 упал в лесистой местности.

Службы экстренной помощи получили сообщение в 15:50 и прибыли на место в 16:07. Из-за труднодоступной территории – склона и болотистой почвы – спасатели добирались до места аварии на квадроциклах. Они обнаружили горящие обломки и тела обоих погибших.

По словам Друпки, на месте происшествия были найдены документы, свидетельствующие о том, что за день до инцидента вертолет прошел технический осмотр в специализированной компании.