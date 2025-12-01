Baltijas balss logotype
В Вильнюсском аэропорту возобновлено движение, приостановленное из-за контрабандных воздушных шаров 0 73

В мире
Дата публикации: 01.12.2025
BB.LV
ФОТО: dreamstime

В Вильнюсском аэропорту в понедельник было возобновлено взлётно-посадочное движение, которое в воскресенье вечером было приостановлено из-за прилетевших со стороны Беларуси контрабандных воздушных шаров, свидетельствует обнародованная информация аэропорта, пишет LETA.

Движение было приостановлено в воскресенье в 18:09 после того, как вблизи аэропорта были замечены воздушные шары.

Первоначально распоряжение о приостановке взлётов и посадок действовало до 21:00, позже срок был продлён до 23:00, затем — до 1:00 ночи, а после этого — до 5:00 утра, когда было объявлено об отмене ограничений в воздушном пространстве.

Аэропорт предупреждает, что в понедельник возможны задержки отдельных рейсов из-за сбоев в ротации самолётов и экипажей.

Ранее сообщалось, что работу Вильнюсского аэропорта в последнее время часто нарушало нахождение метеорологических шаров вблизи территории. Шары запускают из Беларуси контрабандисты сигарет. В связи с этим в конце октября Литва закрыла два оставшихся контрольно-пропускных пункта на границе с Беларусью, однако 20 ноября вновь открыла их. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене допустила, что граница может быть вновь закрыта, если ситуация с контрабандными шарами ухудшится.

#Литва #аэропорт #граница #контрабанда #безопасность #Вильнюс #новости #Беларусь
