В Вильнюсском аэропорту в понедельник было возобновлено взлётно-посадочное движение, которое в воскресенье вечером было приостановлено из-за прилетевших со стороны Беларуси контрабандных воздушных шаров, свидетельствует обнародованная информация аэропорта, пишет LETA.

Движение было приостановлено в воскресенье в 18:09 после того, как вблизи аэропорта были замечены воздушные шары.

Первоначально распоряжение о приостановке взлётов и посадок действовало до 21:00, позже срок был продлён до 23:00, затем — до 1:00 ночи, а после этого — до 5:00 утра, когда было объявлено об отмене ограничений в воздушном пространстве.

Аэропорт предупреждает, что в понедельник возможны задержки отдельных рейсов из-за сбоев в ротации самолётов и экипажей.

Ранее сообщалось, что работу Вильнюсского аэропорта в последнее время часто нарушало нахождение метеорологических шаров вблизи территории. Шары запускают из Беларуси контрабандисты сигарет. В связи с этим в конце октября Литва закрыла два оставшихся контрольно-пропускных пункта на границе с Беларусью, однако 20 ноября вновь открыла их. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене допустила, что граница может быть вновь закрыта, если ситуация с контрабандными шарами ухудшится.