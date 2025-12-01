Выручка крупнейших мировых производителей оружия продолжает расти, достигнув рекордного уровня в 679 млрд долларов. Главные драйверы - война в Украине и мировой тренд на наращивание арсеналов, говорится в докладе SIPRI, пишет DW.

По итогам 2024 года выручка 100 крупнейших в мире оборонных компаний от продаж вооружений и военных услуг выросла на 5,9%, достигнув рекордных 679 млрд долларов, говорится в новом докладе Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI ), опубликованном в понедельник, 1 декабря.

Всего же с 2015 года военная выручка компаний из рейтинга SIPRI выросла на 26%. Авторы исследования объясняют рост войнами России против Украины и Израиля против палестинского радикального исламистского движения ХАМАС , признанного террористической организацией в Евросоюзе, Великобритании и США.

Хотя основной вклад в глобальный рост внесли производители из Европы и США, тренд был зафиксирован во всех регионах, а выручка российских компаний из рейтинга и вовсе росла двузначными темпами несмотря на санкции. "В прошлом году мировая выручка от вооружений достигла самого высокого уровня за всю историю наблюдений SIPRI: производители воспользовались высоким спросом", - констатирует научный сотрудник программы по военным расходам и производству вооружений Лоренцо Скараццато.

Россия компенсировала экспорт внутренним спросом

Из российских производителей оружия в рейтинг SIPRI последние три года из-за отсутствия данных входят только две компании - госкорпорация "Ростех" занимает седьмое место, а Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) - 41-е место. При этом к "Ростеху" аналитики SIPRI теперь относят семь входящих в него компаний, которые раньше считали отдельно: "Высокоточные комплексы", "Концерн Радиоэлектронные технологии", "Росэл" , "Вертолеты России", "Объединенная авиастроительная корпорация", "Объединенная двигателестроительная корпорация" и "Уралвагонзавод".

В 2024 году потери "Ростеха" и ОСК от снижения экспорта были полностью компенсированы внутренним спросом, пишет SIPRI. Их совокупная выручка выросла на 23% до 31,2 млрд долларов: у "Ростеха" на 26% до 27,1 млрд, а у ОСК - на 6,5% до 4,1 млрд долл.

С начала вторжения в Украину в 2022 году российское производство вооружений остается на высоком уровне особенно в сегментах выпуска боеприпасов, бронетехники, артиллерийских систем, ракет и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), перечисляют аналитики. Например, выпуск 152-мм артиллерийских снарядов вырос более чем в четыре раза с 250 000 в 2022 году до 1,3 млн в 2024 году. Производство ракет "Искандер" увеличилось с 250 в 2023 году до 700 в 2024 году.

Российское производство устойчивей, чем ожидалось

Несмотря на этот рост, аналитики SIPRI утверждают, что в таких секторах, как авиастроение, Россия из-за санкций столкнулись с дефицитом поставок, поскольку производство по-прежнему сильно зависят от иностранных компонентов . Другим вызовом авторы доклада назвали кадровый дефицит, сохраняющийся несмотря на масштабные кампании по набору персонала . "Российская военная

промышленность не располагает достаточным количеством квалифицированной рабочей силы для поддержания прогнозируемых темпов производства, необходимых для достижения военных целей России", - утверждают авторы доклада.

Тем не менее, ожидания, что российская экономика не справится из-за войны и санкций, не оправдались, говорит DW один из авторов отчета SIPRI Нан Тянь.

"Россия находится в куда худшем положении, чем была бы без вторжения, но оказалась более устойчива, чем многие думали", - поясняет он.

По его словам, Москва полностью перестроила свои приоритеты, и за последние три года экономика России превратилась в военную. Масштаб милитаризации настолько велик , что даже в случае заключения длительного мира Кремлю будет крайне сложно вернуть экономику к невоенному состоянию, предсказывает аналитик.

Единственной украинской компанией в топ-100 стала государственная "Украинская оборонная промышленность" (52-е место), которая увеличила выручку от продажи оружия на 41% до 3 млрд долларов.

Компании из Германии в мировых лидерах

Производители оружия из Германии в 2024 году показали один из самых значительных ростов выручки - на 36%. Быстрей этот показатель вырос только в Японии (40%). Четыре немецкие компании вошли в мировой топ-100, а лидером стал концерн Rheinmetall - с выручкой от военных продаж в 8,2 млрд евро (плюс 47% за год) он занял 20-е место в общем списке. Концерн также стал одним из мировых лидеров по темпам роста выручки, уступив за пределами ФРГ лишь чешской Czechoslovak Group (плюс 193%) и американской SpaceX (103%).

При этом лидером по темпам роста среди немецких производителей вооружений стал концерн Diehl Group, который зафиксировал увеличение военной выручки на 53% до 2,1 млрд долларов (67-е место в общемировом списке). Война в Украине продолжала стимулировать рост спроса на технику концерна, в том числе за счет поставок комплектующих для систем ПВО. Кроме того, Diehl получил рекордный в своей истории заказ на артиллерийские снаряды 155 мм.

Еще две компании из Германии в первой мировой сотне - концерн Thyssenkrupp (рост военной выручки на 12% до 2,3 млрд долларов) и Hensoldt (на 18% до 2,2 млрд долларов). Рост доходов немецких производителей "почти полностью связан с российским вторжением в Украину", пояснил DW один из авторов отчета SIPRI Нан Тянь. По его словам, увеличился спрос со стороны бундесвера на танки, бронетранспортеры и боеприпасы для наращивания собственных запасов и восполнения того, что Германия отправила Украине, а также закупки третьими странами .

США сохраняют лидерство, Европа растет

Лидером по выпуску оружия в рейтинге SIPRI остаются компании из США. В первую сотню списка входят 39 американских производителей. Их выручка, связанная с военными заказами, выросла на 3,8%, достигнув 334 млрд долларов - это половина всей мировой выручки компаний рейтинга. Крупнейшие американские и мировые игроки - Lockheed Martin Corp, RTX и Northrop Grumman Corp.

Как отмечают исследователи, вызовом для США остаются масштабные задержки и перерасходы бюджета, которые тормозят ключевые программы Пентагона: новые разработки истребителя F-35, подлодки типа "Колумбия" и межконтинентальной баллистической ракеты Sentinel. "Задержки и рост расходов неизбежно повлияют на военное планирование и военные расходы США", - предсказывает один из авторов доклада SIPRI Сяо Лян.

На долю 26 европейских компаний в рейтинге пришлось 22% всей подсчитанной SIPRI мировой выручки. За год этот показатель вырос на 13% до 151 млрд долларов, обеспечив европейским производителям второе место после США. В значительной степени это произошло благодаря семи производителям из Великобритании, чья выручка выросла на 6,6% до 52,2 млрд долларов. Британская BAE Systems при этом стала четвертой по величине оружейной компанией в мире - впервые с 2017 года в первую пятерку попал производитель за пределами США.

Снижение выручки в Китае из-за коррупции

Примечательно, что несмотря на общемировой тренд роста, в Азии и Океании общая выручка компаний от военного производства снизилась на 1,2% до 130 млрд долларов. Однако это снижение практически полностью обусловлено рекордным падением на 10% доходов от продажи оружия восьми китайских компаний, объясняет SIPRI.

"Речь не о снижении конфликтности. В Китае в последнее время было множество коррупционных скандалов в оборонной отрасли, что привело к отменам и задержкам крупных заказов", - объяснил DW Нань Тянь из SIPRI.

В первую сотню рейтинга крупнейших производителей оружия также впервые вошли сразу девять производителей с Ближнего Востока. Выручка от продажи оружия в регионе выросла на 14%. Рост обеспечили производители из Израиля (на 16% до 16,2 млрд долларов), Турции (11% до 10,1 млрд долларов) и новый участник списка EDGE Group из ОАЭ (4,7 млрд долларов).

