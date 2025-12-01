Baltijas balss logotype
«За что погиб мой сын?»: на огромном воинском кладбище во Львове 4 2389

В мире
Дата публикации: 01.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Мест для захоронений павших солдат ВСУ практически не осталось.

Мест для захоронений павших солдат ВСУ практически не осталось.

Родные убитых на войне разделились во мнени

На Лычаковском кладбище во Львове, которое быстро заполняется могилами украинских военных, звучат противоречивые голоса о будущем войны и возможных условиях мира.

Как пишет Reuters, пока администрация США продвигает новый план урегулирования, который может потребовать болезненных территориальных уступок, семьи погибших на передовой взвешивают собственный взгляд на то, каким должно быть завершение войны.

50-летняя Оля Качмарик, потерявшая своего сына Александра, говорит, что готова поддержать план, который остановит кровопролитие - даже если это означает потерю части территории. "Чем больше они (россияне) будут идти этим путем, тем больше они хотят", - говорит она, стоя у могилы сына во Львове, тогда как российские войска продвигаются на сотни километров на востоке.

Александр - один из более тысячи украинских военных, похороненных в новой военной секции Лычаковского кладбища. По словам местных властей, свободных мест почти не осталось, и рядом уже готовят новый участок для захоронений. Среди сине-желтых флагов и зимнего ветра семьи прощаются с новыми погибшими. Очередная похоронная церемония как раз заканчивалась, когда официальные лица осматривали территорию для будущих могил - гул экскаваторов свидетельствовал: пространства становится все меньше.

Оксана Рымарук, чей муж погиб в июне, говорит, что поддерживает переговоры ради будущего детей.

"Пусть они сделают все необходимое, чтобы наши дети могли бегать по свободной земле - и свободно посещать могилы своих отцов и матерей", - говорит 25-летняя женщина, держа своего полуторагодовалого ребенка.

Масштабы потерь на Лычакове она называет "действительно впечатляющими".

Несмотря на давление на Киев согласиться на компромисс, в частности новый план, который продвигает администрация Трампа, украинское общество остается настроенным жестко: опрос КМИС показал, что незначительное большинство граждан выступает против отказа от территорий.

Президент Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что страна переживает "самый сложный момент" с начала войны, но он "не предаст интересы Украины, подписав плохую сделку".

#война РФ и Украины #переговоры
Оставить комментарий

(4)
  • 2-го декабря

    весь этот конфликт только ради денег, так было всегда и во все времена

    4
    1
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    1-го декабря

    За Цукермана, За Миндича, за схемы! Так поднимаются бойцы в атаку!

    15
    2
  • Д
    Дед
    1-го декабря

    Они все погибли, чтобы европейские чинуши и Байден смогли пилить свои бюджеты. Пришел Трамп, схемы оказались недоступны и США больше неинтересно посылать деньги, а пилить будут другие. Вы, что думаете, то, что послали наши правители ушло военным- максимум 10%, остальное вернулось в виде нала.

    38
    3
  • A
    Aleks
    1-го декабря

    Видимо,большая часть граждан не потеряла близких и родных и живёт припеваюче ,не боясь бусификации и зарабатывая на войне... Те ,кто кого то потерял и наконец то до кого дошло,ради кого они воюют и ради чьих капиталов,то они,естественно против... В России кладбища не меньше и тоже не могут догнать,что они воюют за российских Миндичей как украинцы за украинских😭🔯😈

    17
    18
