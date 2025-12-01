На Лычаковском кладбище во Львове, которое быстро заполняется могилами украинских военных, звучат противоречивые голоса о будущем войны и возможных условиях мира.

Как пишет Reuters, пока администрация США продвигает новый план урегулирования, который может потребовать болезненных территориальных уступок, семьи погибших на передовой взвешивают собственный взгляд на то, каким должно быть завершение войны.

50-летняя Оля Качмарик, потерявшая своего сына Александра, говорит, что готова поддержать план, который остановит кровопролитие - даже если это означает потерю части территории. "Чем больше они (россияне) будут идти этим путем, тем больше они хотят", - говорит она, стоя у могилы сына во Львове, тогда как российские войска продвигаются на сотни километров на востоке.

Александр - один из более тысячи украинских военных, похороненных в новой военной секции Лычаковского кладбища. По словам местных властей, свободных мест почти не осталось, и рядом уже готовят новый участок для захоронений. Среди сине-желтых флагов и зимнего ветра семьи прощаются с новыми погибшими. Очередная похоронная церемония как раз заканчивалась, когда официальные лица осматривали территорию для будущих могил - гул экскаваторов свидетельствовал: пространства становится все меньше.

Оксана Рымарук, чей муж погиб в июне, говорит, что поддерживает переговоры ради будущего детей.

"Пусть они сделают все необходимое, чтобы наши дети могли бегать по свободной земле - и свободно посещать могилы своих отцов и матерей", - говорит 25-летняя женщина, держа своего полуторагодовалого ребенка.

Масштабы потерь на Лычакове она называет "действительно впечатляющими".

Несмотря на давление на Киев согласиться на компромисс, в частности новый план, который продвигает администрация Трампа, украинское общество остается настроенным жестко: опрос КМИС показал, что незначительное большинство граждан выступает против отказа от территорий.

Президент Владимир Зеленский на прошлой неделе заявил, что страна переживает "самый сложный момент" с начала войны, но он "не предаст интересы Украины, подписав плохую сделку".