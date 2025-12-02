У побережья Турции атаковано судно Midvolga 2, следовавшее из России в Грузию с грузом подсолнечного масла. Накануне на танкере, перевозившем российскую нефть, произошло четыре взрыва.

В Черном море примерно в 80 милях (около 120 км) от побережья Турции подвергся атаке танкер Midvolga 2, сообщило во вторник, 2 декабря, турецкое министерство транспорта и инфраструктуры. Судно следовало из России в Грузию и перевозило подсолнечное масло. На его борту находились 13 членов экипажа. Помощь танкер не запрашивал, о пострадавших не сообщалось. По данным турецких властей, Midvolga 2 движется в сторону города Синоп.

Как указывает сервис по отслеживанию судов VesselFinder, танкер Midvolga 2, построенный в 2014 году, ходит под флагом России. Его владельцем является Средневолжская судоходная компания, зарегистрированная в Москве. Компания находится под санкциями Украины.

В Росморречфлоте заявили, что атака на Midvolga 2 была совершена дронами, имеются незначительные повреждения надстройки, водотечности нет. Это уже четвертый подобный инцидент за текущую неделю с танкерами, перевозящими продукцию из России.

Серия атак на суда с российскими грузами

Накануне на танкере Mersin, транспортировавшем российскую нефть, произошли четыре внешних взрыва. Как сообщил представитель компании Besiktas Shipping, обслуживающей судно, инцидент произошел недалеко от столицы Сенегала - Дакара. В корпусе танкера возникла пробоина, в машинное отделение начала поступать вода, но судно оставалось в стабильном состоянии, экипаж был в безопасности. Загрязнения окружающей среды не произошло.

28 ноября в Черном море недалеко от Босфора были атакованы два танкера под флагом Гамбии - Kairos и Virat. Сотрудники Главного управления береговой безопасности Турции эвакуировали 25 членов экипажа с Kairos, который загорелся после атаки. На борту Virat находились 20 членов экипажа, их жизни ничто не угрожало, заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу. По данным Reuters, оба танкера входят в "теневой флот" России и находятся под западными санкциями.

Версия СБУ и реакция Турции

Источники в Службе безопасности Украины (СБУ) сообщили изданиям "РБК Украина" и "Суспiльне", что оба судна были поражены морскими беспилотниками Sea Baby. По их словам, танкеры, ранее заходившие в российские порты, вышли из строя после атак.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал происходящее "тревожной эскалацией". "Мы никак не можем оправдать эти нападения, которые угрожают судоходству, жизни и экологической безопасности, особенно в нашей собственной исключительной зоне", - заявил он.