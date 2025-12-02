Председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен говорит, что в связи с ухудшением ситуации на границе с Беларусью Сообщество готовит новые санкционные меры против минского режима.

Об этом она заявила в понедельник после телефонного разговора с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

«Ситуация на границе с Беларусью ухудшается, контрабандистские воздушные шары всё чаще проникают в воздушное пространство Литвы. Подобная гибридная атака, организованная режимом (Александра) Лукашенко, совершенно неприемлема. Мы по-прежнему полностью солидарны с Литвой, мы готовим дальнейшие меры в рамках нашего санкционного режима», — написала председатель Комиссии в социальной сети X.

Как сообщает президентская канцелярия, Науседа поблагодарил ЕК и Фон дер Ляйен за поддержку «в реагировании на последние события на литовско-белорусской границе и гибридные атаки, совершённые Беларусью с использованием метеозондов, а также на угрозы конфисковать грузовые автомобили, зарегистрированные в Европейском союзе (ЕС)».

«Президент подчеркнул, что неспособность Беларуси контролировать своё воздушное пространство, государственные границы и территорию, а также предотвращать организованную преступную деятельность представляет собой явную дестабилизирующую и гибридную угрозу, с которой нельзя мириться», — говорится в сообщении.

По словам Науседы, учитывая «быстро меняющуюся ситуацию» и её влияние на воздушное пространство всего ЕС, поддержка Еврокомиссии имеет первостепенное значение.

«Президент подчеркнул необходимость использования передовых технологий, позволяющих обнаруживать и нейтрализовывать такие угрозы, а также укрепления обмена передовым опытом с союзниками, включая США. Литва готова предоставить свою территорию для тестирования таких технологий», — заявили в президентском офисе.

«Президент призвал Еврокомиссию усилить свою поддержку и принять меры от имени ЕС», — говорится в пресс-релизе.

Как сообщало агентство BNS, министр иностранных дел Кястутис Будрис, который в понедельник беседовал с главой дипломатического ведомства ЕС, призвал не позвоить Беларуси избавиться от санкций.