Экс-глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини задержана во вторник в ходе полицейских рейдов в рамках расследования дела о мошенничестве.

Федерика Могерини, бывший Верховный представитель Европейского союза, была задержана в ходе полицейских рейдов в рамках расследования дела о мошенничестве. Об этом сообщают бельгийские СМИ.

Могерини была среди трёх подозреваемых, взятых под стражу во вторник утром после того, как бельгийские власти провели обыски в офисах Европейской службы внешнеполитической деятельности (ЕСВД), Колледже Европы в Брюгге и ряде частных домов.

Её имя было раскрыто газетами L'Echo и Le Soir со ссылкой на источники.

По данным Le Soir, второй задержанный — Стефано Саннино, бывший генеральный секретарь ЕСВД и нынешний генеральный директор Генерального директората Европейской комиссии по Ближнему Востоку, Северной Африке и странам Персидского залива (DG MENA).

Euronews подтвердил личности обоих задержанных.

Третий задержанный, как сообщается, является менеджером Колледжа Европы.

Представитель Колледжа Европы подтвердил Euronews, что обыски действительно имели место, но отказался сообщить, была ли Могерини среди задержанных.

С 2014 по 2019 год Могерини занимала пост Верховного представителя по внешней политике, возглавляя Европейскую службу внешних связей (EEAS) — дипломатическое подразделение блока. С сентября 2020 года она является ректором Колледжа Европы, престижного университета, финансируемого ЕС.

Европейская служба внешнеполитической деятельности (EEAS) подтвердила присутствие полиции в штаб-квартире в Брюсселе

Вторничные рейды были проведены по запросу Европейской прокуратуры (EPPO), которая расследует предполагаемое мошенничество, связанное с проектом, финансируемым ЕС.

В заявлении EPPO говорится, что расследование сосредоточено на Дипломатической академии Европейского союза – девятимесячной программе обучения молодых дипломатов, которая была предоставлена ​​Колледжу Европы в Бельгии в рамках тендера ЕС на период с 2021 по 2022 год.

Власти расследуют, нарушила ли Европейская служба внешнеполитической деятельности (EEAS) правила проведения тендера, предоставив информацию Колледжу до получения гранта на проект.

"Мы можем подтвердить, что полиция была сегодня в здании EEAS", – заявил во вторник днем ​​представитель EEAS, уточнив, что продолжающееся расследование связано с деятельностью, которая имела место в период предыдущего мандата".

Представитель отказался комментировать, были ли среди задержанных должностные лица ЕС. Аресты произошли после снятия с них иммунитета, заявила Европейская прокуратура, что свидетельствует о высоком ранге задержанных.

В своем заявлении прокуратура пояснила, что существуют "серьёзные подозрения" в нарушении европейских правил добросовестной конкуренции в ходе тендера и в том, что "конфиденциальная информация, связанная с текущими закупками, была передана одному из кандидатов, участвующих в тендере".

Эти факты "могут представлять собой мошенничество при закупках, коррупцию, конфликт интересов и нарушение профессиональной тайны", — заявила Европейская прокуратура. "Расследование продолжается для выяснения обстоятельств и оценки наличия каких-либо уголовных преступлений".

Бельгийская полиция отказалась от комментариев.