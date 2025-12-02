Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

На Островах Кука зарегистрированы 34 танкера «теневого флота» России и Ирана 0 279

В мире
Дата публикации: 02.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Foto: Finnish Border Guard.

Foto: Finnish Border Guard.

ФОТО: пресс-фото

34 танкера, перевозящие российскую и иранскую нефть в обход введённых против этих стран санкций, зарегистрированы на Островах Кука, сообщает агентство AFP со ссылкой на анализ санкционных данных.

На Островах Кука действует небольшая компания, управляющая одним из самых быстрорастущих судовых реестров в мире. Владельцы иностранных судов, которым не требуется лично посещать острова, могут заплатить компании Maritime Cook Islands, чтобы их суда могли ходить под флагом Островов Кука.

Согласно американским санкционным данным, 20 зарегистрированных на Островах Кука танкеров подозреваются в перевозке российской и иранской нефти в 2024 и 2025 годах.

В британской санкционной базе данных за тот же период указаны ещё 14 танкеров, также зарегистрированных на Островах Кука.

Новая Зеландия, являющаяся ближайшим дипломатическим партнёром Островов Кука, заявила, что "встревожена и возмущена" этими нарушениями санкций.

"Новая Зеландия продолжает серьёзно беспокоиться о том, как Острова Кука ведут свой судовой реестр, и на протяжении многих лет неоднократно выражала эти опасения правительству Островаов Кука", — заявил пресс-секретарь министра иностранных дел Новой Зеландии Уинстона Питерса.

"Это абсолютно недопустимый и неубедительный поворот во внешней политике".

Острова Кука находятся в свободной ассоциации с Новой Зеландией, которая по-прежнему отвечает за их оборону, внешние дела и ряд других сфер.

Компания Maritime Cook Islands, ведущая судовой реестр, отвергла обвинения в регистрации недостаточно проверенных или подпадающих под санкции судов и заявила, что такие суда исключаются из реестра.

Санкции, введённые странами Запада против транспортировки российской и иранской нефти, направлены на ограничение финансирования ядерной программы Тегерана и вторжения России в Украину. Суда, нарушающие эти санкции, называются "теневым флотом" России или Ирана.

Читайте нас также:
#Иран #нефть #санкции #дипломатия #Новая Зеландия #танкеры #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: В Украине раскрыли британца, причастного к убийствам Фарион и Парубия
Изображение к статье: Путин: Если Европа захочет воевать, мы готовы прямо сейчас
Изображение к статье: Атакован четвертый за неделю российский танкер
Изображение к статье: Судан напомнил России о планах создания базы ВМФ на Красном море

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сытные и полезные постные блюда: четыре простых рецепта
Еда и рецепты
Изображение к статье: День Прокла: что можно потерять 3 декабря – семья, друзья и деньги
Дом и сад
Изображение к статье: В ожидании сюрприза: сколько котят может родить одна кошка за раз
В мире животных
Изображение к статье: Первые признаки частного бизнеса - сувенирная лавочка Гаваны. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Очереди на операцию и на диагностику могут растянуться... на долгие, долгие годы!
Наша Латвия
Изображение к статье: Еврокомиссия придумала как не отдавать России 140 млрд евро
Политика
1
Изображение к статье: Сытные и полезные постные блюда: четыре простых рецепта
Еда и рецепты
Изображение к статье: День Прокла: что можно потерять 3 декабря – семья, друзья и деньги
Дом и сад
Изображение к статье: В ожидании сюрприза: сколько котят может родить одна кошка за раз
В мире животных

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео