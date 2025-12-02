34 танкера, перевозящие российскую и иранскую нефть в обход введённых против этих стран санкций, зарегистрированы на Островах Кука, сообщает агентство AFP со ссылкой на анализ санкционных данных.

На Островах Кука действует небольшая компания, управляющая одним из самых быстрорастущих судовых реестров в мире. Владельцы иностранных судов, которым не требуется лично посещать острова, могут заплатить компании Maritime Cook Islands, чтобы их суда могли ходить под флагом Островов Кука.

Согласно американским санкционным данным, 20 зарегистрированных на Островах Кука танкеров подозреваются в перевозке российской и иранской нефти в 2024 и 2025 годах.

В британской санкционной базе данных за тот же период указаны ещё 14 танкеров, также зарегистрированных на Островах Кука.

Новая Зеландия, являющаяся ближайшим дипломатическим партнёром Островов Кука, заявила, что "встревожена и возмущена" этими нарушениями санкций.

"Новая Зеландия продолжает серьёзно беспокоиться о том, как Острова Кука ведут свой судовой реестр, и на протяжении многих лет неоднократно выражала эти опасения правительству Островаов Кука", — заявил пресс-секретарь министра иностранных дел Новой Зеландии Уинстона Питерса.

"Это абсолютно недопустимый и неубедительный поворот во внешней политике".

Острова Кука находятся в свободной ассоциации с Новой Зеландией, которая по-прежнему отвечает за их оборону, внешние дела и ряд других сфер.

Компания Maritime Cook Islands, ведущая судовой реестр, отвергла обвинения в регистрации недостаточно проверенных или подпадающих под санкции судов и заявила, что такие суда исключаются из реестра.

Санкции, введённые странами Запада против транспортировки российской и иранской нефти, направлены на ограничение финансирования ядерной программы Тегерана и вторжения России в Украину. Суда, нарушающие эти санкции, называются "теневым флотом" России или Ирана.