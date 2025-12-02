Baltijas balss logotype
Судан напомнил России о планах создания базы ВМФ на Красном море 0 458

В мире
Дата публикации: 02.12.2025
Euronews
Изображение к статье: Судан напомнил России о планах создания базы ВМФ на Красном море

История началась ещё в 2017 году, но Судан до сих пор не ратифицировал соглашение из-за политических перемен и гражданской войны.

Власти Судана предложили Кремлю «оживить» планы создания российской военно-морской базы на Красном море: об этом пишет Wall Street Journal.

Предварительные договорённости об этом были достигнуты между двумя странами ещё в 2017 году, а в декабре 2020 года был опубликован текст соглашения.

Однако Судан так и не ратифицировал его — из-за постоянных политических перемен и вспыхнувшей в 2023-м гражданской войны.

Некоторое время Хартуму из-за этого было не до российской базы, но в феврале 2025-го глава суданского МИДа на встрече с Сергеем Лавровым в Москве заявил, что никаких препятствий для реализации проекта нет, и стороны «пришли к полному согласию по этому вопросу».

Однако в ноябре российский посол в Судане сообщил, что планы строительства базы «поставлены на паузу».

Теперь же, по данным WSJ, Хартум хочет продолжать проект. Журналисты издания считают, что суданские военные остро нуждаются в предусмотренных контрактом льготных поставках российского оружия — для борьбы с группировкой «Силы быстрого реагирования». Из подконтрольных им районов поступают сообщения о расправах боевиков над неарабским населением.

Жертвами боевых действий, голода и болезней стали уже около 150 тысяч человек, а 12 миллионов человек были вынуждены бежать. Гражданская война в Судане стала одним из самых тяжёлых кризисов на африканском континенте.

В начале войны, в 2023 году, Россия склонялась к поддержке как раз СБР, которые контролировали районы добычи золота — что не могло не сказаться на отношении суданских властей к планам строительства базы. Но позже Москва вернулась к поддержке официального Хартума.

Первая российская база в Африке

По соглашению, датированному 1 декабря 2020 года, Москва сможет разместить в Порт-Судане до 300 военнослужащих, до четырёх боевых кораблей, включая атомные, а также получит льготный доступ к контрактам на добычу полезных ископаемых в Судане — в первую очередь золота.

Порт-Судан может стать первой российской военно-морской базой в Африке в постсоветский период.

Однако суданские чиновники, по данным WSJ, отдают себе отчёт в том, что военные контракты с Россией могут вызвать проблемы в отношениях с ЕС и США.

Перспектива создания российской базы на Красном море беспокоит Вашингтон, где считают, что это даст Москве возможности расширить своё военно-морское присутствие в Красном и Средиземном морях и Индийском океане. Из Порт-Судана Москва сможет контролировать движение судов, направляющихся к Суэцкому каналу, через который проходит 12 процентов мировой торговли.

Вашингтон, по данным WSJ, всячески стремится не допустить того, чтобы контроль над африканскими портами доставался Китаю и России.

#геополитика #Судан #военная база #Россия #политика
