В результате оползня в Перу затонули корабли: есть погибшие и десятки пропавших без вести 0 634

В мире
Дата публикации: 02.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: В результате оползня в Перу затонули корабли: есть погибшие и десятки пропавших без вести
ФОТО: пресс-фото

Из-за оползня, приведшего к затоплению двух кораблей в речном порту Перу, в понедельник погибли по меньшей мере 12 человек, в том числе трое детей, а несколько десятков числятся пропавшими без вести, сообщили власти, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Корабли затонули в порту Ипария, расположенном в регионе Укаяли в амазонских джунглях, говорится в полицейском отчёте, на который ссылается агентство Andina.

На одном из кораблей находилось около 50 пассажиров, на другом не было никого, сообщил Национальный центр по чрезвычайным операциям (COEN).

По телефону капитан военно-морских сил Джонатан Новоа сообщил, что были извлечены тела девяти погибших, 25 человек получили ранения, а 40 числятся пропавшими без вести.

Власти опрашивали родственников, собравшихся на месте трагедии, чтобы уточнить точное количество пропавших.

На платформе X центр COEN сообщил, что трагедия произошла из-за эрозии берега реки Укаяли.

По словам Новоа, спасательные работы осложняются быстрым течением, водоворотами в реке, а также туманом, который стоял во время катастрофы.

#ЧП #трагедия #перу
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
