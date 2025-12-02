Президент Украины Владимир Зеленский в ночь на вторник прибыл в Дублин, где его встретил премьер-министр Ирландии Михал Мартин, сообщает LETA со ссылкой на Ukrainska Pravda.

Во время визита в Ирландию Зеленского сопровождает его супруга Елена Зеленская.

Согласно данным авиационного мониторингового сайта AirNav, самолёт президента Украины приземлился в международном аэропорту Дублина в 22:47 (00:47 по латвийскому времени).

Позднее Мартин в социальных сетях сообщил, что встретился с президентом Украины и первой леди, выразив твёрдую поддержку украинскому народу, который защищает свою свободу и демократию. Он также опубликовал видео встречи в аэропорту Дублина.

Honoured to welcome President @ZelenskyyUa and First Lady @ZelenskaUA to Ireland. Our support for the people of Ukraine as they defend their freedom and democracy remains unwavering. 🇮🇪🇺🇦 pic.twitter.com/9KCxuzzZpQ — Micheál Martin (@MichealMartinTD) December 1, 2025

Ожидается, что украинский переговорщик, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров сегодня в Ирландии представит Зеленскому подробный отчёт о переговорах с делегацией США во Флориде.

«Завтра я получу полный отчёт от нашей делегации, не просто по телефону. Они прибудут в Ирландию. Они расскажут мне шаг за шагом, на каком этапе находятся переговоры», — ранее заявил Зеленский во время визита в Париж.

«Я также понимаю, что Соединённые Штаты получат ответ от российской стороны», — добавил он, имея в виду, по всей видимости, встречу специального посланника президента США Стива Виткова с российским президентом Владимиром Путиным, которая должна состояться сегодня в Москве.

Ранее сообщалось, что в воскресенье во Флориде прошли переговоры делегаций США и Украины о возможных путях завершения войны, развязанной Россией против Украины.

Государственный секретарь США Марко Рубио охарактеризовал переговоры как продуктивные, но признал, что предстоит ещё многое сделать.

Изначальный вариант предложенного США 28-пунктного плана был очень благоприятен для России. В нём от Украины требовалось передать России оккупированные территории, а также те, которые она даже не захватила. Киеву также предлагалось обязаться никогда не вступать в НАТО и сократить армию.

На переговорах представителей США, Украины и Европы, прошедших неделю назад в Женеве, план был изменён с учётом украинской позиции. Однако, как отмечает агентство Bloomberg, прогресс всё ещё сдерживается теми же препятствиями, что и ранее.