В числе тех, кто поддерживает ее активность - известный олигарх Виктор Пинчук.

Экс-глава финского кабмина надеется, что Еврокомиссия примет решения по членству Украины в ЕС при нынешнем составе. Мандат комиссии действителен до 2029 года.

Бывший премьер-министр Санна Марин (СДП) уже более двух лет работает в институте Тони Блэра TBI, но её деятельность до сих пор покрыта завесой тайны.

Сама экс-глава финского кабинета министров мало рассказывала о своей работе в СМИ. Она лишь вскользь коснулась этой темы в своих свежих мемуарах ”Надежда – это действия”. Тем не менее даже эксперты в этой области мало что знают о её деятельности.

Сама Марин не захотела дать интервью Yle по этой теме. Однако она ответила на вопросы по электронной почте и дала комментарии на некоторые вопросы во время книжного тура в США.

Официально известно, что Марин способствует вступлению в ЕС Украины и Молдовы. Однако она не является нанятым Украиной лоббистом. Экс-премьер уточнила в комментарии Yle, что не работает на украинское правительство и не отчитывается перед ним.

– Моя роль независимая и консультативная, – заметила Марин.

Она отмечает, что институт Тони Блэра помогал держать вопрос членства Украины в ЕС на повестке дня с помощью конкретных предложений и диалога на высоком уровне.

– Моя задача в том, чтобы содействовать этой работе, в том числе посредством встреч на высшем уровне.

Например, в сентябре 2025 года Марин поехала в Киев для участия в международной конференции YES (Ялтинская европейская стратегия) для продвижения интеграции Украины. Основатель и спонсор организации – украинский олигарх Виктор Пинчук. Он же ранее жертвовал деньги институту Тони Блэра, но сейчас, как сообщили в организации, не входит в число спонсоров.

Переговоры о членстве Украины в ЕС в настоящее время застопорились, поскольку Венгрия блокирует их продвижение. Марин же полагает, что расширение Евросоюза возможно, если восстановится экономика, а институты будут работать эффективно. Экс-глава финского кабмина надеется, что Еврокомиссия примет решения по членству Украины в ЕС при нынешнем составе. Мандат комиссии длится до 2029 года.

В качестве представителя института Марин также требовала от европейских стран оказать большую поддержку для обороны Украины. Она называла действия Европы морально и стратегически непростительными. Она подчеркнула при этом, что её роль в институте не связана с европейскими оборонными закупками, а лишь с политикой.

– Я использую свой голос для поддержки такой Европы, которая решительно реагирует на угрозы безопасности и поддерживает Украину всеми возможными способами.

Многие финские эксперты по вопросам ЕС и внешней политики признались Yle, что мало знают о работе Марин и потому не хотят давать никаких оценок. В Украине же значимость деятельности Марин не критикуют, так как любая поддержка страны считается важной.

Известный украинский политолог Владимир Фесенко заявил, что институт Тони Блэра имеет влияние. По его мнению, через TBI Марин может влиять на мнение экспертов и политиков, а также на подготовку политических решений.

– Она оказать влияние, подчеркивая необходимость членства Украины в ЕС, ведь этому противостоят как открыто, так и тайно, – говорит Фесенко.

Доцент университета Тампере Ринна Куллаа, которая преподаёт в киевском вузе, отмечает, что Марин – известная фигура и привлекает внимание к вопросам Украины. По мнению Куллаа, при этом трудно оценить значимость работы экс-премьера для продвижения вступления Украины в ЕС.