Правительство США приостановило рассмотрение иммиграционных заявлений граждан 19 стран, включая Афганистан, Йемен и Гаити, говорится в официальном меморандуме, опубликованном во вторник, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Власти прекратили процедуры выдачи "зелёных карт" и предоставления гражданства лицам из стран, на которые уже распространяются введённые в июне президентом Дональдом Трампом ограничения на въезд.

Среди этих 19 стран также Венесуэла, Судан и Сомали.

Высшие должностные лица США в последние дни дали понять, что намерены резко усилить иммиграционные ограничения.

Эти шаги предприняты после стрельбы, произошедшей на прошлой неделе в Вашингтоне, в результате которой были ранены двое военнослужащих Национальной гвардии — Эндрю Вольф и Сара Бекстром. Бекстром скончалась от полученных ранений.

Стрелявшим был гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал, прибывший в США во время массовой эвакуации, когда в 2021 году иностранные силы покинули Афганистан.

Во вторник он не признал вину по обвинению в убийстве.

"Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) играет важную роль в предотвращении попыток террористов найти безопасное убежище в Соединённых Штатах и должна обеспечивать, чтобы проверки, верификация и принятие решений в USCIS были направлены в первую очередь на обеспечение безопасности американцев и соблюдение всех законов США", — говорится в меморандуме.

США только что на собственном опыте убедились, "к чему могут привести недостаточные проверки", отметили в USCIS, напомнив о стрельбе по военнослужащим Национальной гвардии в Вашингтоне.