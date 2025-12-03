Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

США приостанавливают иммиграционные процедуры для граждан 19 стран 0 335

В мире
Дата публикации: 03.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: США приостанавливают иммиграционные процедуры для граждан 19 стран

Правительство США приостановило рассмотрение иммиграционных заявлений граждан 19 стран, включая Афганистан, Йемен и Гаити, говорится в официальном меморандуме, опубликованном во вторник, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Власти прекратили процедуры выдачи "зелёных карт" и предоставления гражданства лицам из стран, на которые уже распространяются введённые в июне президентом Дональдом Трампом ограничения на въезд.

Среди этих 19 стран также Венесуэла, Судан и Сомали.

Высшие должностные лица США в последние дни дали понять, что намерены резко усилить иммиграционные ограничения.

Эти шаги предприняты после стрельбы, произошедшей на прошлой неделе в Вашингтоне, в результате которой были ранены двое военнослужащих Национальной гвардии — Эндрю Вольф и Сара Бекстром. Бекстром скончалась от полученных ранений.

Стрелявшим был гражданин Афганистана Рахманулла Лаканвал, прибывший в США во время массовой эвакуации, когда в 2021 году иностранные силы покинули Афганистан.

Во вторник он не признал вину по обвинению в убийстве.

"Служба гражданства и иммиграции США (USCIS) играет важную роль в предотвращении попыток террористов найти безопасное убежище в Соединённых Штатах и должна обеспечивать, чтобы проверки, верификация и принятие решений в USCIS были направлены в первую очередь на обеспечение безопасности американцев и соблюдение всех законов США", — говорится в меморандуме.

США только что на собственном опыте убедились, "к чему могут привести недостаточные проверки", отметили в USCIS, напомнив о стрельбе по военнослужащим Национальной гвардии в Вашингтоне.

Читайте нас также:
#США #Афганистан #безопасность #ограничения #стрельба #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Моногорода испытывают депопуляцию. Иконка видео
Изображение к статье: В Эстонии в армию берут лишь тех, кто знает госязык, - нет ли таких планов и у Латвии?
Изображение к статье: Может ли Россия отрезать Украину от моря?
Изображение к статье: 1 300 погибших: почему в Азии участились внезапные наводнения

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Милли Бобби Браун официально сменила имя после свадьбы с Джейком Бонджови
Lifenews
Изображение к статье: Как ученые определяют вес китов: все проще, чем кажется
В мире животных
Изображение к статье: Терапевт назвала продукт, способствующий снижению сахара и веса
Еда и рецепты
Изображение к статье: Пять тестов для будущего владельца собаки: как найти верного друга
В мире животных
Изображение к статье: Редкоземельные металлы водятся и в ЕС. Иконка видео
Бизнес
Изображение к статье: Тысячи магазинов Zara продали одежды на 28 миллиардов евро
Бизнес
Изображение к статье: Милли Бобби Браун официально сменила имя после свадьбы с Джейком Бонджови
Lifenews
Изображение к статье: Как ученые определяют вес китов: все проще, чем кажется
В мире животных
Изображение к статье: Терапевт назвала продукт, способствующий снижению сахара и веса
Еда и рецепты

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео