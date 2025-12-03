Baltijas balss logotype
Украина атаковала вторую нефтебазу «Роснефти» за два дня 0 398

В мире
Дата публикации: 03.12.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Украина атаковала вторую нефтебазу «Роснефти» за два дня

В Тамбовской и Воронежской областях зафиксированы новые атаки украинских беспилотников на объекты нефтяной инфраструктуры. Региональные власти сообщают о повреждениях резервуаров и пожарах, пишет DW.

Украинские беспилотники в ночь на понедельник, 3 декабря, атаковали нефтебазу в Тамбовской области, сообщил губернатор региона Евгений Первышов. По его словам, на объекте после падения обломков БПЛА возник пожар, на месте работали пожарные расчеты и правоохранительные органы. Первышов не уточнил, есть ли пострадавшие и какая именно нефтебаза была целью дронов.

По данным украинского мониторингового канала Exilnova+, удар пришелся по Никифоровской нефтебазе в поселке Дмитриевка, расположенном примерно в 45 км от Тамбова. На ней размещены 14 резервуаров общим объемом 10440 кубометров, предназначенных для хранения дизельного топлива. База принадлежит компании "Роснефть" и до недавнего времени входила в структуру "Тамбовнефтепродукта", который в конце ноября был присоединен к "Воронежнефтепродукту".

Кроме того, в ночь на 3 декабря украинские беспилотники атаковали нефтебазу в Воронежской области, сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его словам, при падении сбитого беспилотника были "незначительно повреждены" несколько резервуаров с топливом. Гусев добавил, что возгорания не произошло и обошлось без пострадавших.

Атаки в регионах продолжаются

За день до этого, 2 декабря, украинские беспилотники нанесли удар по нефтебазе "Роснефти" в городе Ливны Орловской области. Пожар вспыхнул на двух резервуарах с топливом.

Согласно сводке министерства обороны РФ, минувшей ночью над территорией России были "перехвачены и уничтожены" 102 украинских БПЛА самолетного типа. Больше всего дронов - 26 - зафиксировано над Белгородской областью.

В сводку вошли также 22 беспилотника над Брянской областью, 21 над Курской, 16 над Ростовской, 7 над Астраханской, 6 над Саратовской и 4 над Воронежской. Тамбовская область в сообщении ведомства не упоминалась.

DW

#Украина #оборона #беспилотники #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
