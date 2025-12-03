Baltijas balss logotype
В Эстонии в армию берут лишь тех, кто знает госязык, - нет ли таких планов и у Латвии? 1 312

В мире
Дата публикации: 03.12.2025
kasjauns.lv
Изображение к статье: В Эстонии в армию берут лишь тех, кто знает госязык, - нет ли таких планов и у Латвии?
ФОТО: LETA

В Латвии продолжается прием заявок на июльский призыв 2026 года в Службу гособороны. Министерство обороны призывает граждан Латвии в возрасте от 18 до 27 лет добровольно подать заявку до 14 января следующего года.

В эстонским СМИ недавно сообщали, что на срочную военную службу в Эстонии с 2026 года начнут призывать только тех молодых людей, которые владеют эстонским языком на уровне не ниже B1. Это требование объясняют тем, что слабое владение языком не позволяет солдатам понять преподаваемый материал, сообщает LSM+.

В Латвии же такие ограничения пока даже не обсуждаются, отметила замдиректора департамента Службы гособороны Минобороны Айя Фрейберга: «У нас сейчас таких планов нет, потому что до сих пор мы не констатировали сигналов о том, что в этой сфере существуют проблемы.

Конечно, мы знаем, что есть молодежь с разным уровнем владения государственным языком. Но сейчас, в сотрудничестве с НВС, мы получили информацию, что даже те, у кого знания языка хуже, в ходе службы они довольно быстро осваиваются, потому что молодой человек попадает в латышскую языковую среду, а какие-то предварительные знания у него, разумеется, уже есть. Это оценивается, и результат — успешный. Это также положительный пример интеграции: знание государственного языка улучшается».

#Эстония #министерство обороны #Латвия #молодежь #интеграция #государственный язык #призыв #НВС
Оставить комментарий

(1)
  • VA
    Vairis Arlauskas
    3-го декабря

    Ну вот,отчен харашо.Прикрасный опыт интеграции.

    7
    1

