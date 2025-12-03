В Финляндии прокуратура предъявила обвинения пятерым гражданам Румынии - по делу о сутенерстве и торговле людьми с отягчающими обстоятельствами.

По версии следствия, с 2023 по 2025 год они организовали сеть по предоставлению секс-услуг, действовавшую в арендуемых квартирах в разных регионах страны, сообщает dailyfinland.

Трех подозреваемых задержали в августе (в городах Турку и Оулу), и еще двоих - в октябре в Хельсинки.

Основные точки незаконной деятельности, по данным следствия, находились за пределами столичного региона; одной из ключевых стала квартира в городе Тампере.

По результатам предварительного расследования установлено, что 14 человек стали жертвами этой группы. Все - из Румынии. Похоже, что подозреваемые вербовали их за рубежом, а затем размещали в квартирах для «работы».

Как отмечено в пресс-релизе полиции, оборот от продажи секс-услуг за период работы банды - чуть меньше двух лет - оценен почти в 1 млн евро.

Вообще-то в Финляндии продажа сексуальных услуг сама по себе официально не запрещена - однако сутенерство и торговля людьми, а также покупка секса у жертв трафика - уголовно наказуемы. В этом случае, по данным финской полиции, речь идет о принуждении, эксплуатации и организованной преступной деятельности - что делает обвинения серьезными.

Дело будет рассматриваться в уездном суде региона Пирканмаа, слушания начнутся 12 декабря.

По оценкам экспертов, нелегальные организации, контролирующие секс-услуги, все чаще работают через аренду квартир и онлайн-объявления, что значительно осложняет работу полиции.

Важный момент: многие жертвы боятся обращаться за помощью - из-за страха, шантажа, незнания языка, зависимости от «работодателя». По этой причине официальные цифры не отражают масштабы проблемы.