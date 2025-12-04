Baltijas balss logotype
Граждан ЕС спросили, что они думают о потенциальной войне с Россией

В мире
Дата публикации: 04.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Граждан ЕС спросили, что они думают о потенциальной войне с Россией

Большинство граждан девяти стран Европейского союза считает, что существует "высокий риск" начала войны между государствами-членами ЕС и Россией, свидетельствуют опубликованные в четверг результаты опроса, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Опрос был проведён социологической исследовательской группой Cluster 17, а его результаты были опубликованы во французской газете Le Grand Continent, посвящённой международным вопросам.

В опросе, проведённом в конце ноября, приняли участие 9553 человека из девяти стран ЕС. Он проводился более чем через три с половиной года после нового вторжения России в Украину, на фоне сохраняющихся опасений, что эта война может распространиться дальше.

Начальник Генерального штаба Франции Фабьен Мандон в октябре распорядился подготовить вооружённые силы к возможному удару со стороны России в ближайшие годы, предупредив, что Москва "может поддаться соблазну" расширить боевые действия за пределы Украины на территорию НАТО.

51% респондентов считают, что существует "высокий" или "очень высокий" риск того, что в ближайшие годы Россия может начать войну против их страны.

В опрос были включены Бельгия, Франция, Хорватия, Италия, Нидерланды, Польша, Португалия, Испания и Германия. В каждой из этих стран были опрошены более 1000 человек.

Оценка риска открытой войны с Россией в разных странах различалась.

В Польше, которая граничит с Россией и её союзницей Белоруссией, 77% респондентов увидели "высокий" или "очень высокий" риск такой войны. Во Франции — 54%, в Германии — 51%.

В Италии 65% опрошенных сочли риск такой войны "низким" или "отсутствующим".

81% всех респондентов считают маловероятным или невозможным начало войны с Китаем в ближайшие годы.

На фоне усиливающихся в Европе дискуссий о военной службе и введения во Франции добровольной военной службы, респонденты выразили обеспокоенность способностями вооружённых сил своих стран противостоять России.

69% заявили, что их страна "совсем не способна" или "едва ли способна" защититься от российской агрессии.

Наименьший пессимизм по этому вопросу выразили во Франции — единственной из включённых в опрос стран, обладающей ядерным оружием. Там 44% респондентов считают, что страна "полностью" или "в достаточной степени" способна защититься.

Наибольший пессимизм наблюдался в Бельгии, Италии и Португалии, где, соответственно, 87%, 85% и 85% респондентов считают, что их страна не способна защититься.

Основной прямой угрозой общественное мнение в Европе по-прежнему считает терроризм. В девяти странах, охваченных опросом, 63% опрошенных считают, что риск открытой войны с террористическими группировками "высокий" или "очень высокий".

#терроризм #Франция #война #оборона #Россия #Германия #политика #опрос
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    4-го декабря

    Фима,а почему при войне всегда страдает простой народ,а не правительства и народ бомбят ,а не правительства? -А потому,Изя,что война должна вызывать страх,а не восторг!👽😈

    42
    1

