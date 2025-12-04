Baltijas balss logotype
Макрон призвал КНР содействовать прекращению войны в Украине 0 215

В мире
Дата публикации: 04.12.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Макрон призвал КНР содействовать прекращению войны в Украине
ФОТО: пресс-фото

Президент Франции надеется, что Пекин поможет добиться хотя бы приостановки ударов по критической инфраструктуре Украины. Си Цзиньпин заверил, что Китай продолжит играть конструктивную роль, пишет DW.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Китай содействовать поиску мирного пути прекращения войны в Украине. Во время пресс-встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в Большом народном дворце в Пекине в четверг, 4 декабря, Макрон выразил надежду, что Пекин присоединится к усилиям Франции, направленным на то, чтобы как можно скорее добиться хотя бы приостановки российских ударов по критической инфраструктуре Украины. Он также отметил, что Франция и Китай как постоянные члены Совета Безопасности ООН несут особую ответственность.

Си Цзиньпин вновь заявил о стремлении Пекина добиваться мира в Украине и заверил, что Китай продолжит играть конструктивную роль. При этом китайский лидер отверг попытки возложить ответственность за войну на одну из сторон.

Роль Китая в войне РФ против Украины

Китай считают важнейшим сторонником России в развязанной ею войне против Украины . Между Пекином и Москвой сохраняются активные контакты и торговля. Китай не осудил вооруженное вторжение и фактически поддерживает РФ своей позицией. Кроме того, Пекину вменяют в вину поставки товаров двойного назначения, которые могут быть использованы российским военно-промышленным комплексом.

Перед поездкой в Китай Макрон и президент Украины Владимир Зеленский обсудили в Париже с союзниками состояние переговоров о прекращении войны.

Эмманюэль Макрон находится в Китае уже с четвертым государственным визитом . Си Цзиньпин и его супруга Пэн Лиюань приветствовали Макрона с его супругой Брижит в Большом народном дворце. Французского президента сопровождает делегация численностью около 80 человек, в состав которой входят представители крупного бизнеса.

"Урегулировать разногласия"

В ходе встречи с Си Цзиньпином Эмманюэль Макрон призывал устранить разногласия между Францией и КНР. Между Парижам и Пекином порой возникают "различия во взглядах", но "наша ответственность заключается в том, чтобы преодолеть их на благо всех", - заявил Макрон. "Мы должны продолжать работать ради мира и стабильности в мире, в Украине и других регионах, затронутых войной", - подчеркнул он. Французский президент также призвал Китай к сотрудничеству со странами "большой семерки" (G7), чтобы поддерживать основанный на правилах мировой экономический порядок.

Си Цзиньпин со своей стороны заявил, что Китай готов сотрудничать с Францией, "чтобы исключить любое вмешательство" и сделать "всестороннее стратегическое партнерство" между странами более устойчивым.

DW

Читайте нас также:
#Франция #Украина #война #дипломатия #Макрон #Си Цзиньпин #Китай #политика
