В каком посольстве Евросоюза проще получить визу россиянину 0 1470

В мире
Дата публикации: 04.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Дунайская столица благоволит Москве.

Дунайская столица благоволит Москве.

Записаться в визовые центры популярной Испании практически нереально.

Лидером среди стран Евросоюза по числу выданных мультивиз россиянам по-прежнему остается Италия, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"После вступления в силу новых визовых правил ЕС у туроператоров появилась первая статистика по выдаче шенгенских виз. Общая картина показывает: визовый процесс не приостановился, однако некоторые страны стали выдавать больше однократных виз. Италия остается лидером по выдаче мультивиз. Выдает визы разной длительности - от коротких (три-шесть месяцев) до годовых и даже двухлетних, чаще тем, у кого хорошая визовая история", - говорится в сообщении.

Франция, которая ранее чаще других выдавала россиянам мультивизы, в последние три недели выдает в основном однократные визы. Испания также оформляет преимущественно однократные визы. "По Испании ситуация усугубляется катастрофической нехваткой свободных слотов для записи. Как отметили в одной из компаний, записаться в визовые центры Испании практически нереально, в то время как у Италии и Франции в Москве и Санкт-Петербурге ситуация стабильнее", - рассказали в АТОР.

Политика Греции и Венгрии в отношении виз осталась неизменной: и до ноября этого года эти страны не были склонны к частой выдаче мультивиз. По данным Tez Tour, Греция продолжает оформлять визы под конкретную поездку, однако для круизов теперь выдает двукратные визы на срок путешествия, тогда как ранее были возможны мультивизы. При этом никаких сложностей с записью и подачей документов в консульства этих стран у туроператоров не возникает.

По данным АТОР, Венгрия остается для россиян одной из наиболее лояльных стран для получения шенгенской визы. Несмотря на то, что большинство выданных виз однократные, консульства периодически оформляют и мультивизы сроком на год. Сроки рассмотрения остаются относительно быстрыми (три-четыре недели), а туроператоры отмечают стабильно высокий процент одобрения заявок - свыше 90%.

Болгария, Хорватия, Словакия и Австрия продолжают оформлять преимущественно однократные визы.

#Франция #Италия #туризм #Испания #Греция #визы #Россия-Евросоюз #Евросоюз #Россия #Венгрия
