Из-за контрабандных воздушных шаров, прилетевших из Беларуси, в ночь на четверг дважды были приостановлены посадка и взлёт самолётов в аэропорту Вильнюса, сообщает ЛЕТА.

Согласно информации аэропорта, в связи с "гибридной атакой, осуществляемой Беларусью против гражданской авиации и общества Литвы", воздушное пространство над Вильнюсским аэропортом было закрыто в среду в 22:24. Движение было восстановлено в четверг в 00:56.

Однако в 1:15 воздушное пространство снова пришлось закрыть, поскольку контрабандные шары вновь были замечены в районах, где такие летающие объекты создают угрозу для авиационной безопасности. Через час и 15 минут работа аэропорта была возобновлена.

Аэропорт предупреждает, что в четверг возможны задержки отдельных рейсов из-за сбоев в ротации самолётов и экипажей.

Ранее сообщалось, что работу Вильнюсского аэропорта в последнее время неоднократно нарушали метеорологические шары, появлявшиеся поблизости. Шары запускают из Беларуси контрабандисты сигарет. В связи с этим в конце октября Литва закрыла два оставшихся контрольно-пропускных пункта на границе с Беларусью, однако 20 ноября их вновь открыли. Премьер-министр Литвы Инга Ругиниене допустила, что граница может быть снова закрыта, если ситуация с контрабандными шарами ухудшится.