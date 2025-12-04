Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Вильнюсский аэропорт дважды за ночь приостанавливал работу из-за шаров из Беларуси 0 160

В мире
Дата публикации: 04.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Вильнюсский аэропорт дважды за ночь приостанавливал работу из-за шаров из Беларуси
ФОТО: пресс-фото

Из-за контрабандных воздушных шаров, прилетевших из Беларуси, в ночь на четверг дважды были приостановлены посадка и взлёт самолётов в аэропорту Вильнюса, сообщает ЛЕТА.

Согласно информации аэропорта, в связи с "гибридной атакой, осуществляемой Беларусью против гражданской авиации и общества Литвы", воздушное пространство над Вильнюсским аэропортом было закрыто в среду в 22:24. Движение было восстановлено в четверг в 00:56.

Однако в 1:15 воздушное пространство снова пришлось закрыть, поскольку контрабандные шары вновь были замечены в районах, где такие летающие объекты создают угрозу для авиационной безопасности. Через час и 15 минут работа аэропорта была возобновлена.

Аэропорт предупреждает, что в четверг возможны задержки отдельных рейсов из-за сбоев в ротации самолётов и экипажей.

Ранее сообщалось, что работу Вильнюсского аэропорта в последнее время неоднократно нарушали метеорологические шары, появлявшиеся поблизости. Шары запускают из Беларуси контрабандисты сигарет. В связи с этим в конце октября Литва закрыла два оставшихся контрольно-пропускных пункта на границе с Беларусью, однако 20 ноября их вновь открыли. Премьер-министр Литвы Инга Ругиниене допустила, что граница может быть снова закрыта, если ситуация с контрабандными шарами ухудшится.

Читайте нас также:
#Литва #аэропорт #авиация #граница #контрабанда #безопасность #угроза #Беларусь #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Нарвский пенсионер заплыл в Россию на 50 метров и 40 секунд. Что было потом?
Изображение к статье: Литва: лидер партии правящей коалиции признан виновным в антисемитизме
Изображение к статье: НАТО перенесет в США штаб по обороне Северной Европы
Изображение к статье: Понтифик встретился с Вселенским Патриархом Варфоломеем. Иконка видео

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Сразу видно: как на этапе собеседования вычислить токсичный коллектив
Люблю!
Изображение к статье: Кислая польза: 7 научных фактов о воде с лимоном
Люблю!
Изображение к статье: В пустую палату со своим матрасом? Деньги на ремонт онкоцентра есть, на оборудование - нет
Наша Латвия
Изображение к статье: Все новые правила поездок по Европе в 2025: погранконтроль, налоги для туристов и контроль поведения
В мире
Изображение к статье: Как удалить гуашь с одежды?
Дом и сад
Изображение к статье: Денвер, где устроились эмигранты. Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Сразу видно: как на этапе собеседования вычислить токсичный коллектив
Люблю!
Изображение к статье: Кислая польза: 7 научных фактов о воде с лимоном
Люблю!
Изображение к статье: В пустую палату со своим матрасом? Деньги на ремонт онкоцентра есть, на оборудование - нет
Наша Латвия

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео