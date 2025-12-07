Baltijas balss logotype
Получен последний сигнал: США встают на сторону РФ против Европы - Foreign Policy 2 1782

В мире
Дата публикации: 07.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Получен последний сигнал: США встают на сторону РФ против Европы - Foreign Policy
ФОТО: пресс-фото

Трамп уже не просто тайком мечтает разделить Европу с Путиным, он официально декларирует это в национальной стратегии США.

Новая Стратегия национальной безопасности США должна стать последним предупреждением для Европы о том, что в сдерживании российской экспансии она осталась одна. В лучшем случае Вашингтон просто будет стоять в стороне, в худшем - помогать Москве. Об этом в авторской статье для Foreign Policy пишет Натали Toччи, итальянский политолог и специалист по международным отношениям, директор ведущего аналитического центра Италии Istituto Affari Internazionali.

"Европейцы убаюкали себя верой в то, что президент США Дональд Трамп непредсказуем и непоследователен, но в конце концов управляем. Это странным образом успокаивает, но это неправильно", - пишет она.

Точчи отмечает, что обнародованная на этой неделе новая стратегия нацбезопасности США свидетельствует о желании администрации Трампа иметь хорошие отношения с Россией, а не с Европой. По ее мнению, президент США мечтает вместе с Путиным "разделить и завоевать" европейский континент, доверив значительную часть "грязной работы" националистическим, ультраправым европейским силам, поддерживаемым и Москвой, и Вашингтоном.

"Европе давно пора осознать, что, когда речь идет о войне между Россией и Украиной и безопасности континента, она, в лучшем случае, сама. В худшем случае, она сейчас сталкивается с двумя противниками: Россией на востоке и Соединенными Штатами Трампа на западе", - предупреждает аналитик.

Точчи критикует тактику Европы с "подставлением щеки" Трампу в попытках сохранить уже разрушенный трансатлантический альянс. По ее мнению, европейцам стоит наконец взять собственную безопасность в свои руки.

"Война России за имперское завоевание начинается с Украины, но не заканчивается ею, и капитуляция Киева лишь высвободит российские ресурсы для открытия новых фронтов против Европы. Украина, к сожалению, является воротами, которые предотвращают превращение гибридной войны, которая уже бушует в Европе, в гораздо более серьезное военное нападение", - предупреждает она.

Аналитик призывает европейских лидеров сосредоточиться на долгосрочной цели, а не спорить из-за кратковременных проблем. В этом контексте она считает нужным передать Украине замороженные российские активы, даже если это создаст определенные юридические проблемы. Ведь в более длительной перспективе поражение Украины будет стоить Европе значительно дороже.

Новая официальная стратегия США

Как писал УНИАН, ранее на этой неделе Белый дом обнародовал новую Стратегию национальной безопасности США, которая больше похожа на декларацию дружбы США и России против демократической Европы. Этот документ стал новым ударом по отношениям Европы с Америкой.

Документ декларирует приоритет подхода "Америка прежде всего", сокращение обязательств США по безопасности в Европе и фактическое прекращение дальнейшего расширения НАТО. В стратегии делается упор на то, что европейские страны должны самостоятельно обеспечивать собственную оборону, тогда как США будут концентрировать ресурсы на других регионах.

Одновременно стратегия определяет "восстановление стратегической стабильности" в отношениях с Россией как один из ключевых приоритетов, избегая прямого определения РФ как агрессора в войне против Украины. Такой баланс, по мнению аналитиков, выглядит благоприятным для Москвы.

Европейские страны документ описывает в резко критическом тоне - как регион с демографическими, экономическими и цивилизационными проблемами, который якобы теряет способность быть надежным партнером.

Читайте нас также:
#НАТО #США #Украина #Европа #безопасность #дипломатия #геополитика #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • Д
    Дед
    7-го декабря

    Упс, опять Латвия вступила не правильно. Может США и Россия заметят преступления против русского народа, которые происходят в Латвии?

    56
    5
  • полосатый конь
    полосатый конь
    Дед
    7-го декабря

    «Сколько веревочке ни виться, а конец будет».

    18
    5

