Также на поле боя замечены бронетранспортеры (БТР) Stryker и Spartan. Первый из упомянутых БТР производится в США, второй — в Великобритании.

В свою очередь, замеченный канадский броневик Senator, который за специфический внешний вид, одновременно агрессивный и футуристический, прозвали «машиной апокалипсиса».

Броневик Senator - это современная боевая машина, разработанная канадской компанией Roshel Defence Solutions. Этот оборудованный башней бронеавтомобиль разрабатывался специально для операций спецназа и транспортировки высокопоставленных лиц. Броневики Senator могут развивать скорость до 110 километров в час и, кроме экипажа, способны перевозить до восьми тяжеловооруженных бойцов.

