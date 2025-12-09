Baltijas balss logotype
Началось? Украина бросила против российских войск мощную «машину апокалипсиса» 3 4380

В мире
Дата публикации: 09.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Фото: АрміяInform / Wikimedia

Фото: АрміяInform / Wikimedia

В зоне военных действий обнаружены прозванные "машиной апокалипсиса" броневики Senator.

Также на поле боя замечены бронетранспортеры (БТР) Stryker и Spartan. Первый из упомянутых БТР производится в США, второй — в Великобритании.

В свою очередь, замеченный канадский броневик Senator, который за специфический внешний вид, одновременно агрессивный и футуристический, прозвали «машиной апокалипсиса».

Броневик Senator - это современная боевая машина, разработанная канадской компанией Roshel Defence Solutions. Этот оборудованный башней бронеавтомобиль разрабатывался специально для операций спецназа и транспортировки высокопоставленных лиц. Броневики Senator могут развивать скорость до 110 километров в час и, кроме экипажа, способны перевозить до восьми тяжеловооруженных бойцов.

Читайте: Министр: Россия исчерпала ресурсы СССР - стране не хватает электроэнергии и это начало стагнации

Оставить комментарий

(3)
  • Мп
    Мимо проходил
    9-го декабря

    "Страйкеров" на Украине насжигали уже по весу больше, чем минобороны Латвии насчитало прибыли от разобранных и сданных в металлолом рельсов.

    55
    8
  • 010725
    010725
    9-го декабря

    Броневик "сенатор", знамо дело, круче чем "конгрессмен" или "помошник конгрессмена по работе с прессой", но сильно проигрывает "президенту, тем более "императору". а о возможности сравнения с "властелином галактики" ему не стоит и мечтать. что интересно, все эти броневики у украинцев есть. в мечтах, которыми они, украинцы, богатеют день за днем.

    29
    9
  • Е
    Ехидный
    9-го декабря

    очередное супероружие ??? техника в руках дикаря это груда металла !!!! это же не сеялка и чтобы ей управлять учиться надо !!! долго такие супермашины на поле боя не проживут !!!

    64
    7
Читать все комментарии

