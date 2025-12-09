Украине необходимо провести президентские выборы, несмотря на продолжающееся военное положение в стране. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью изданию Politico.

"Думаю, сейчас самое время провести выборы. Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я думаю, что у украинского народа должен быть такой выбор", - заявил президент США.

По мнению Трампа, отсутствие выборов на Украине в течение долгого времени негативно сказывается на ситуации с демократией в стране. Он предположил, что президент Украины Владимир Зеленский может сохранить должность по итогам голосования, но отметил, что не знает, кто станет победителем.

Что еще Трамп сказал о Зеленском и Украине?

В ходе интервью президент США сравнил Зеленского с организатором бродячего цирка Финеасом Тейлором Барнумом, говоря о помощи Белого дома Украине в президентский срок Джо Байдена. Он подчеркнул, что в результате конфликта с Россией Киев потерял четверть территории страны.

"[Барнум] мог продать что угодно и когда угодно. Он говорил, неважно, работает это или нет. Но ведь [Зеленский] же и есть Ф. Т. Барнум. Он заставил жуликоватого Джо Байдена отдать ему 350 миллиардов долларов" , - заявил Дональд Трамп.

По словам Трампа, во время первой встречи с президентом России Владимиром Путиным Зеленский заявил о желании «вернуть Крым и заполучить членство в НАТО». Он добавил, что высказывания представителя Киева прозвучали «не очень любезно», а невозможность вступления Украины в альянс была очевидна еще до вступления Путина в должность.

"Они потеряли много земли, и это были очень хорошие земли. (...) Вы определенно не можете назвать это победой", - считает Трамп.

Глава Белого дома также пожаловался на сложности с урегулированием ворйны России на Украине и добавил, что переговоры трудно вести из-за личных отношений Путина и Зеленского. По его словам, уровень ненависти между политиками является «колоссальным».