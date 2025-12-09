Baltijas balss logotype
Трамп раскрыл долг Зеленского перед США 1 1681

В мире
Дата публикации: 09.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Трамп раскрыл долг Зеленского перед США
ФОТО: Global Look Press

Трамп: Зеленский должен взять себя в руки и согласиться на мирный план США.

Президент Украины Владимир Зеленский должен «взять себя в руки» и согласиться на разработанный Вашингтоном мирный план по урегулированию конфликта. Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью Politico.

«Ему придется взять себя в руки и начать смиряться с этим (мирным планом — прим. «Ленты.ру»)», — сказал президент США.

При этом глава Белого дома указал, что считает военное положение Киева проигрышным. «Они потеряли много земли, и это были очень хорошие земли», — подчеркнул он.

Также Трамп заявил, что Украине пора провести президентские выборы. «Прошло много времени. Все не слишком хорошо. Думаю, сейчас самое время провести выборы. Они используют войну, чтобы не проводить выборы, но я думаю, что у украинского народа должен быть такой выбор», — сказал американский лидер.

#выборы #США #Украина #интервью #Дональд Трамп #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(1)
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    9-го декабря

    «Ох, Крым такой красивый. Вау. Он окружён океаном с четырёх сторон». Из того же интервью. 🤡 Я понимаю, что ему до жопы всякие шитхолы и бантустаны, расположение которых он на карте не представляет где... но океан...Может он стебётся просто? 🤔

    5
    0

