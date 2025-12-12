Baltijas balss logotype
Зеленский назвал еще одно условие Украины в обновленном мирном плане 0 2152

В мире
Дата публикации: 12.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Зеленский назвал еще одно условие Украины в обновленном мирном плане
ФОТО: пресс-фото

Украина настаивает на необходимости иметь армию численностью 800 000 военнослужащих в пересмотренной версии мирного плана США по завершению почти четырёхлетней войны с Россией, пишет LETA со ссылкой на DPA.

«Это реальная численность армии на сегодняшний день, и по этому вопросу достигнута договорённость с вооружёнными силами», – заявил в четверг журналистам в Киеве президент Украины Владимир Зеленский.

Он добавил, что данный пункт в нынешнем проекте мирного плана, состоящем из 20 пунктов, уже достаточно пересмотрен. В первоначальной версии американского мирного плана, которая стала известна в ноябре, упоминался максимально допустимый размер украинской армии – 600 000 военнослужащих.

Однако наблюдатели сомневаются, что в армии фактически осталось столько военных. Согласно данным прокуратуры, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года зафиксировано более 300 000 случаев дезертирства или самовольного оставления части.

В октябре было зарегистрировано рекордное число таких случаев – более 21 600, а с ноября эти данные были объявлены конфиденциальными.

До войны в Украине действовала постоянная армия численностью около 290 000 человек. Чтобы компенсировать численное преимущество России, Киев ожидает, что западные союзники внесут существенный вклад в военные расходы в случае заключения мирного соглашения.

По данным Международного валютного фонда, до начала войны Украина была самой бедной страной Европы. В настоящее время более 40% государственного бюджета Украины покрывается за счёт иностранной помощи.

