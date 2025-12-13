Министры финансов стран Европейского союза в пятницу договорились с 1 июля 2026 года ввести сбор в размере 3 евро на посылки небольшой стоимости, которые девятным валом поступают в страны ЕС, преимущественно из Китая.

При этом данный сбор будет носить временный характер и действовать до 2028 года, когда таможенная пошлина начнёт применяться ко всем импортируемым в ЕС товарам независимо от их стоимости.

Министр финансов Франции Ролан Лескюр положительно оценил введение нового сбора, назвав его крупной победой для Европейского союза. По его словам, Европа предпринимает конкретные шаги для защиты своего единого рынка, потребителей и суверенитета.

Европейские ритейлеры утверждают, что сталкиваются с недобросовестной конкуренцией со стороны зарубежных онлайн-платформ, таких как AliExpress, Shein и Temu, которые, по их мнению, часто не соблюдают строгие требования ЕС к торговле товарами.

В настоящее время в ЕС действует беспошлинный режим для посылок стоимостью до 150 евро, которые импортируются напрямую конечным потребителям, нередко через такие китайские платформы, как Temu и Shein.

Согласно данным Европейской комиссии, в прошлом году в ЕС было импортировано 4,6 млрд посылок стоимостью до 150 евро — это более 12 млн отправлений в день. При этом 91% всех таких небольших посылок в 2024 году поступили из Китая.