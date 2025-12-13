Латвия может быть замешана в еще одном коррупционном скандале на Украине

Дата публикации: 13.12.2025
Общественные организации Украины обратились к посольствам Канады, Финляндии и Латвии, предупреждая о коррупционных рисках в предприятии "Леса Украины" и возможных репутационных последствиях для иностранных членов Наблюдательного совета, в числе которых и представитель нашей страны.

Общественные деятели направили официальные письма в дипломатические представительства Канады, Финляндии и Латвии после того, как появились новые доказательства возможных коррупционных злоупотреблений в деятельности Государственного специализированного хозяйственного предприятия "Леса Украины", пишет kp.ua.

В распоряжение журналистов попала выписка из Единого реестра досудебных расследований - уголовное производство, которое было зарегистрировано 7 ноября 2025 года по признакам растраты имущества в особо крупных размерах. По данным следствия, должностные лица безосновательно выплатили более 6 млн грн вознаграждений членам Наблюдательного совета, что могло нанести ущерб государственному имуществу.

Параллельно с этим менеджмент "Лесов Украины" фигурирует в нескольких антикоррупционных производствах. В частности, генеральному директору Юрию Болоховцу ранее было сообщено о подозрении в незаконном обогащении, что расследовало Национальное антикоррупционное бюро. Критика звучит и в адрес Председателя Наблюдательного совета - Алексея Кучера, который одновременно возглавляет Государственную регуляторную службу.

По словам активистов, именно Кучер вместе с иностранными членами Совета продолжает демонстрировать молчаливую поддержку действующему менеджменту предприятия, несмотря на многочисленные коррупционные риски.

Общественные организации обвиняют Наблюдательный совет предприятия - в состав которого входят независимые специалисты из Канады, Финляндии и Латвии - в отсутствии надлежащего контроля над менеджментом. В обращениях к должностным лицам посольств указано, что молчание Совета на требования разобраться в ситуации ставит под вопрос добропорядочность его членов и не соответствует международным стандартам корпоративного управления.

В письме в Посольство Финляндии, в частности, говорится о возможных репутационных рисках для Янне Харьюнпаа, одного из независимых членов Совета, - в связи с тем, что уголовное производство касается выплат всем членам Наблюдательного совета и может поставить под сомнение легитимность полученных ими вознаграждений. Аналогичные обращения направлены в посольства Латвии и Канады относительно Роберта Стрипниекса и Маркияна Витвицкого.

Как отмечают авторы обращений, иностранные специалисты могли не иметь полной информации о юридических деталях ситуации, и общественность стремится заблаговременно предупредить дипломатические учреждения о возможных последствиях для их граждан.

В заключении призывают: для предотвращения международного скандала Наблюдательный совет должен срочно дать публичную оценку ситуации, принять решение относительно руководства и инициировать независимый аудит. Промедление, по мнению авторов обращений, только усиливает подозрения и грозит превратить проблему в дипломатический кризис.

#Украина #Латвия #коррупция #дипломатия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
