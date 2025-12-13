Baltijas balss logotype
«У России не будет никакого право вето» - The Washington Post о контурах мирной сделки 0 664

В мире
Дата публикации: 13.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Рыбак рыбака - видит издалека!

Рыбак рыбака - видит издалека!

Америка пообещала привести Украину в Евросоюз.

При всем деловом подходе переговорщиков Дональда Трампа к такому тонкому дипломатическому вопросу, как прекращение войны в Украине, и их готовности наладить отношения с путинской Россией, разрабатываемый план может лечь в основу реального мирного урегулирования, пишет The Washington Post. Его основные положения предусматривают корейскую модель разделения воюющих сторон, защиту суверенитета и безопасности Украины, ее вступление в ЕС уже в 2027 году, возвращение ей Запорожской АЭС и восстановление экономики на американские, европейские и замороженные российские деньги.

«Вот простое описание того, как должен выглядеть мир в Украине: суверенное государство, границы которого защищены международными гарантиями безопасности, входящее в Европейский союз и восстанавливающее свою экономику с помощью крупных инвестиций из США и Европы, – пишет Дэвид Игнатиус, колумнист The Washington Post по внешней политике, со ссылкой на участников переговоров. – Несмотря на жесткую переговорную тактику президента Дональда Трампа и его необъяснимую симпатию к российскому агрессору, такая сделка, судя по тому, что я слышу от американских, украинских и европейских чиновников, представляется все более реальной».

Как рассказал Игнатиусу украинский чиновник, сейчас обсуждается три документа: мирный план, гарантии безопасности и план восстановления экономики. В них будут вноситься изменения; в частности, в среду Украина и ее европейские союзники планируют представить некоторые из них. Игнатиус перечисляет основные обсуждающиеся идеи, о которых на этой неделе ему рассказали чиновники из Украины и США.

-Украина вступит в ЕС уже в 2027 году. В Вашингтоне считают, что могут преодолеть сопротивление Венгрии, правительство которой сейчас категорически против этого возражает. Членство в ЕС будет способствовать развитию торговли, инвестиций, борьбе с коррупцией.

-США предоставят Украине гарантии безопасности, аналогичные статье 5 устава НАТО. Киев настаивает, чтобы США подписали такое соглашение и ратифицировали его в Конгрессе; европейские страны дадут собственные гарантии. Новая стратегия национальной безопасности США ставит под большой вопрос готовность Вашингтона оказывать военную помощь в Европе в случае повторного нападения Путина. Но команда Трампа уверяет, что США готовы и дальше обеспечивать Украину разведданными, а это является непременным условием обеспечения безопасности.

-У России не будет никакого право вето в вопросе суверенитета Украины. Но вопрос о численности ВСУ еще обсуждается. Киев отказывается от любого формального конституционного ограничения, на котором настаивает Москва. Но Украина может укрепить оборону за счет дополнительных сил, таких как национальная гвардия и др., полагают чиновники.

-Демилитаризованная зона вдоль всей линии прекращения огня будет похожа на ту, что разделяет Северную и Южную Кореи. Она будет тщательно контролироваться, а за ней расположится более глубокая зона, где запрещено использовать тяжелые вооружения.

-Территориальный вопрос остается одним из самых спорных. Киев отказывается сдавать России неоккупированные районы Донбасса. Команда Трампа утверждает, что в случае продолжения войны значительная их часть все равно может быть потеряна и лучше пойти на уступки сейчас, чтобы избежать жертв. Она предложила несколько формулировок, включая демилитаризацию отданных России районов и отношение к оккупированным территориям по корейской модели: Южная Корея до сих пор заявляет о своем законном праве на весь полуостров, на том же настаивает и Северная.

-Запорожская АЭС возвращается Украине. Предложение США взять ее под управление нравится некоторым украинским чиновникам. Администрация Трампа будет содействовать инвестициям и экономическому развитию Украины. На эти цели может быть направлена часть замороженных в Европе российских резервов. Американские чиновники ведут переговоры с Ларри Финком, гендиректором крупнейшей управляющей компании мира BlackRock, о возобновлении плана по созданию Фонда развития Украины. Предполагалось, что он привлечет $400 млрд на восстановление и в проекте будет участвовать Всемирный банк.

#Украина #инвестиции #безопасность #дипломатия #мирные переговоры #экономическое развитие #Россия
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
8
0
0
0
0
0

