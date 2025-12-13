Европа должна отменить перевооружение и избежать войны с Россией. Об этом в своем X заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
По словам Мемы, Россия не является врагом для жителей Европы. Армандо Мема подчеркнул, что об этом ясно и громко заявила администрация президента США Дональда Трампа. «Наш враг — Европейский союз (ЕС), работающий против народа», — заметил политик.
Также Мема в своем сообщении уличил европейских разжигателей войны: «Мы должны отменить опасный план ЕС по перевооружению, мы должны избежать войны против России, восстановить диалог».
Политик подытожил, что при необходимости он может снова посетить Москву, чтобы повторить слова президента Трампа о мире. К своему сообщению Мема добавил фотографию, на которой он стоит на Красной площади в российской столице.
Russia is not our Enemy. The US administration under President Trump said that clear and loud. Our enemy is the European Union working agaisnt the people. An Europe Warmonger do not represent me. We must reverse EU dangerous plan of re-arm, we must avoid a War agaisnt Russia,… pic.twitter.com/U0MaTaGdXm— Armando Mema (@ArmandoMema) December 12, 2025
