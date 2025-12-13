В Польшу с территории Беларуси по подземному тоннелю попали более 180 нелегальных мигрантов, сообщила пограничная служба страны. Это уже четвертый подкоп, обнаруженный польскими пограничниками в 2025 году.

Из Беларуси в Польшу через подземный тоннель, прорытый в районе населенного пункта Наревка в Подляском воеводстве и обнаруженный в четверг, 11 декабря, проникли более 180 нелегальных мигрантов, сообщила польская пограничная служба. Ее сотрудникам, а также военнослужащим и полицейским удалось задержать более 130 нелегалов, поиски остальных продолжаются.

"Тоннель длиной в несколько десятков метров, проложенный под заграждением и технической дорогой, имел высоту около 1,5 метра. Его вход, скрытый в лесу, находился примерно в 50 метрах от белорусской стороны границы, а выход - примерно в 10 метрах от заграждения с польской стороны", - заявил представитель погранслужбы Польши подполковник Анджей Юзьвяк.

По его словам, о том, что тоннелем "за короткий промежуток времени" воспользовались более 180 иностранцев, удалось узнать с помощью электронных систем контроля. Большая часть задержанных - граждане Афганистана и Пакистана, также в страну проникли люди с паспортами Индии, Непала и Бангладеш.

Уже четвертый тоннель в регионе, обнаруженный в 2025-м

По данным польских властей, только в этом году Подляское погрануправление обнаружило уже четыре тоннеля, вырытых под границей с Беларусью. В этот раз местным правоохранителям удалось задержать не только большую часть нелегалов, но и двух водителей, которые, вероятно, должны были перевезти мигрантов в страны Западной Европы. Речь идет о 69-летнем гражданине Польши и 49-летнем гражданине Литвы.

30 тысяч незаконных пересечений границы в год из Беларуси

По данным польских пограничников, ежегодно около 30 тысяч человек пытаются нелегально пересечь границу Беларуси с Польшей. Эти цифры остаются неизменными с 2021 года, несмотря на возведенные метровые стальные стены, дроны и тепловизионные камеры.

Премьер-министр Польши Дональд Туск отмечал, что его правительство будет придерживаться нынешней антимиграционной политики. А председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) пообещала стране поддержку в защите ее внешних границ. В частности, она пообещала дополнительное финансирование странам-членам ЕС, граничащим с Россией и Беларусью.