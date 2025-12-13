Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Польшу по тоннелю из Беларуси проникли более 180 нелегалов 2 361

В мире
Дата публикации: 13.12.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: В Польшу по тоннелю из Беларуси проникли более 180 нелегалов
ФОТО: LETA

В Польшу с территории Беларуси по подземному тоннелю попали более 180 нелегальных мигрантов, сообщила пограничная служба страны. Это уже четвертый подкоп, обнаруженный польскими пограничниками в 2025 году.

Из Беларуси в Польшу через подземный тоннель, прорытый в районе населенного пункта Наревка в Подляском воеводстве и обнаруженный в четверг, 11 декабря, проникли более 180 нелегальных мигрантов, сообщила польская пограничная служба. Ее сотрудникам, а также военнослужащим и полицейским удалось задержать более 130 нелегалов, поиски остальных продолжаются.

"Тоннель длиной в несколько десятков метров, проложенный под заграждением и технической дорогой, имел высоту около 1,5 метра. Его вход, скрытый в лесу, находился примерно в 50 метрах от белорусской стороны границы, а выход - примерно в 10 метрах от заграждения с польской стороны", - заявил представитель погранслужбы Польши подполковник Анджей Юзьвяк.

По его словам, о том, что тоннелем "за короткий промежуток времени" воспользовались более 180 иностранцев, удалось узнать с помощью электронных систем контроля. Большая часть задержанных - граждане Афганистана и Пакистана, также в страну проникли люди с паспортами Индии, Непала и Бангладеш.

Уже четвертый тоннель в регионе, обнаруженный в 2025-м

По данным польских властей, только в этом году Подляское погрануправление обнаружило уже четыре тоннеля, вырытых под границей с Беларусью. В этот раз местным правоохранителям удалось задержать не только большую часть нелегалов, но и двух водителей, которые, вероятно, должны были перевезти мигрантов в страны Западной Европы. Речь идет о 69-летнем гражданине Польши и 49-летнем гражданине Литвы.

30 тысяч незаконных пересечений границы в год из Беларуси

По данным польских пограничников, ежегодно около 30 тысяч человек пытаются нелегально пересечь границу Беларуси с Польшей. Эти цифры остаются неизменными с 2021 года, несмотря на возведенные метровые стальные стены, дроны и тепловизионные камеры.

Премьер-министр Польши Дональд Туск отмечал, что его правительство будет придерживаться нынешней антимиграционной политики. А председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) пообещала стране поддержку в защите ее внешних границ. В частности, она пообещала дополнительное финансирование странам-членам ЕС, граничащим с Россией и Беларусью.

×
Читайте нас также:
#Польша #миграция #контрабанда #Еврокомиссия #Беларусь
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео