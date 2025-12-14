Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Стрельба в Брауновском университете элитной Лиги плюща - минимум двое убитых 1 522

В мире
Дата публикации: 14.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Стрельба в Брауновском университете элитной Лиги плюща - минимум двое убитых

Минимум два человека убиты, еще девять пострадали, восемь из них находятся в критическом состоянии после стрельбы в Брауновском университете в США. Полиция ведет поиски "стрелка или стрелков".

Минимум два человека погибли, еще восемь находятся в критическом состоянии в больнице после стрельбы в американском Брауновском университете элитной Лиги плюща в Провиденсе (штат Род-Айленд). Об этом сообщили в субботу, 13 декабря, в учебном заведении.

"Стрелок или стрелки на данный момент все еще не задержаны", - подчеркнули там. Правоохранительные органы и Федеральное бюро расследований (ФБР) США продолжают поиски нападавшего. В университете также призвали студентов оставаться на месте, запереть все двери и не передвигаться по территории кампуса.

Мэр города Бретт Смайли опубликовал видео предполагаемого стрелка. По словам градоначальника, в результате стрельбы пострадал еще один человек, который покинул место происшествия и не сразу заметил свои ранения.

Полиция рекомендует избегать места происшествия

Личности погибших и раненых устанавливаются. Инцидент со стрельбой произошел в здании Barus&Holley, где расположена инженерная школа университета. Полиция рекомендует избегать места происшествия.

Всех студентов и членов университетского сообщества, которые находились в здании Barus&Holley во время инцидента, попросили связаться с правоохранительными органами. После получения сообщения о ЧП многие попытались укрыться в классных комнатах под столами и за другой мебелью.

В здании с 14:00 до 17:00 по местному времени были запланированы несколько экзаменов.

Личность стрелка устанавливается

По данным агентства AP, стрелок был одет во все черное. Как уточнил заместитель начальника полиции Тимоти О'Хара, подозреваемый успел покинуть инженерную школу, где произошло нападение.

Мэр Бретт Смайли призвал живущих рядом с кампусом не выходить из дома.

В Barus&Holley находятся более 100 лабораторий, десятки аудиторий и несколько офисов. По словам очевидцев, на место прибыли вооруженные правоохранители в тактическом снаряжении. О происшествии проинформировали президента США Дональда Трампа, который в соцсети Truth Social рассказал о присутствии на месте преступления ФБР. В университете обучаются свыше 10 400 студентов.

×
Читайте нас также:
#США #полиция #безопасность #стрельба #ФБР
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Рыболовецкое судно в море
Изображение к статье: Дантист
Изображение к статье: авианосец США
Изображение к статье: Военные развертывают ракету "Искандер"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео