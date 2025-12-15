Британские шпионы не бросят Украину: глава МИ6 предупредила Путина 1 743

В мире
Дата публикации: 15.12.2025
УНИАН
Изображение к статье: Британские шпионы не бросят Украину: глава МИ6 предупредила Путина

Новая глава британской разведки МИ6 Блез Метревели обрушилась с критикой на "агрессивную, экспансионистскую" Россию, предупредив диктатора Владимира Путина, что британские шпионы не бросят Украину.

Как пишет The Telegraph, в своей первой речи из штаб-квартиры МИ6 Метревели заявила о непоколебимой приверженности Великобритании Киеву: "Путин не должен сомневаться, наша поддержка неизменна. Давление, которое мы оказываем в интересах Украины, будет продолжаться".

"Экспорт хаоса - это не ошибка, а особенность российского подхода к международному взаимодействию, и мы должны быть готовы к тому, что это будет продолжаться до тех пор, пока Путин не будет вынужден изменить свои расчеты", - отметила Метревели.

Издание отметило, что это заявление прозвучало на фоне того, как администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать на заключении "мирного соглашения" и оказывает давление на Украину с целью добиться значительных территориальных уступок.

Угрозы Европе

Она отметила, что правила войны теперь переписываются Россией и другими враждебными игроками, и что мир сталкивается с новой "эпохой неопределенности".

В связи с этим издание напомнило, что ранее РФ уличили в ведении гибридной войны против Европы, использовании кибератак и беспилотников в попытке посеять панику.

Британская военная разведка также предупредила, что Путин модернизирует военно-морской флот для поражения критически важных подводных кабелей и трубопроводов.

Напомним, Метревели возглавила МИ6 в начале этого года, став первой женщиной, возглавившей внешнюю разведку за ее 116-летнюю историю.

#Украина #разведка #Великобритания #геополитика #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
