Трамп подал в суд на BBC, требуя немыслимую компенсацию 1 642

Дата публикации: 16.12.2025
BB.LV
Изображение к статье: Трамп подал в суд на BBC, требуя немыслимую компенсацию
ФОТО: пресс-фото

Президент США Дональд Трамп в понедельник подал в суд на британскую телерадиокомпанию BBC за редактирование его речи, потребовав компенсацию в размере не менее 10 миллиардов долларов США, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Иск был подан в федеральный суд в Майами с требованием «компенсации не менее 5 000 000 000 долларов» по каждому из двух пунктов обвинения.

BBC обвиняется в клевете и нарушении закона штата Флорида о вводящей в заблуждение и недобросовестной торговой практике.

В ноябре BBC извинилась перед Трампом за редактирование его речи 2021 года в передаче «Panorama» в октябре 2024 года, но отказалась выплачивать компенсацию.

«Хотя BBC искренне сожалеет о том, как был отредактирован видеоклип, мы категорически не согласны с тем, что есть основания для претензий по поводу клеветы», — заявили в телерадиокомпании.

Редактирование речи президента создало впечатление, будто Трамп прямо призывал к насилию незадолго до штурма Капитолия его сторонниками 6 января 2021 года. В оригинальной речи Трампа такого призыва не было.

В интервью телеканалу Fox News в ноябре Трампа спросили, собирается ли он подавать в суд на BBC. «Я думаю, что обязан это сделать», — заявил Трамп. «Они ввели общественность в заблуждение, и они это признали», — добавил президент.

#насилие #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
