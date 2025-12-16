Украина не признает Донбасс территорией России - Зеленский 2 1820

Дата публикации: 16.12.2025
Президент Украины Владимир Зеленский во вторник заявил, что Украина не признает Донбасс частью России ни де-факто, ни де-юре, пишет LETA со ссылкой на Ukrainska Pravda и BBC.

После переговоров в Берлине президент сообщил журналистам, что на этой неделе стороны продолжат работу над мирным планом, американцы проведут консультации с Москвой, а затем делегации Украины и США вновь встретятся в США.

"Что касается позиции россиян — она пока не изменилась. Вы знаете, что они хотят Донбасс. Наша позиция — практичная, реальная, справедливая. Мы на ней настаиваем, мы не хотим отдавать Донбасс", — сказал Зеленский украинским журналистам.

"Американцы хотят найти компромисс. Они предлагают свободную экономическую зону. Я ещё раз подчёркиваю: свободная экономическая зона — это не означает, что территория переходит под контроль Российской Федерации", — добавил он.

Глава государства отметил, что территориальный вопрос обсуждается, однако Киев не признает временно оккупированную часть Донбасса российской. Это не будет признано ни де-факто, ни де-юре, подчеркнул он.

"Несмотря на это, мы будем обсуждать территориальный вопрос. Вы знаете, что это один из самых важных [вопросов]. Пока у нас нет консенсуса", — добавил Зеленский.

Во время переговоров в Берлине американские посредники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер оказывали давление на украинскую сторону, требуя от Киева отказаться от подконтрольной части Донбасса.

В самолёте по пути из Берлина Зеленский сообщил журналистам, что в ближайшие два дня эксперты завершат подготовку документа, по содержанию которого стороны достигли договорённости в Берлине, после чего американские посредники проведут консультации с россиянами, а затем — с президентом Дональдом Трампом.

"После этого наши команды встретятся (...) в Соединённых Штатах, в ближайшее время — возможно, уже на этих выходных", — отметил Зеленский. "Ну, а дальше уже будут видны результаты этой встречи. Мы будем думать о встрече на уровне лидеров — как минимум с президентом Соединённых Штатов", — добавил он.

#Украина #оккупация #дипломатия #переговоры #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
