Шесть месяцев Россия живет в режиме отключений Сети. К отключениям мобильного интернета прибавляются перебои с проводным, блокировка WhatsApp и Telegram, а в некоторых регионах и полное отсутствие мобильной связи. На глазах населения происходит дефрагментация страны.

Еще несколько лет назад российские власти гордились темпами развития интернета в стране, опережающими США и Европу. Звучали лозунги «Цифровой прорыв», а государство ежегодно отчитывалось о сотнях удаленных поселках, получивших доступ к глобальной Сети. Иностранцы удивлялись качеству и масштабу отечественных онлайн-сервисов, облегчающих жизнь россиян. Но все изменилось буквально за полгода.

«Окно в мир закрылось»

По улице Улан-Удэ, далеко за Байкалом, идет девушка лет 20. У нее в руках мобильный телефон. Девушка говорит:

— Зачем мне тут жить, если нет интернета?

Это видеосюжет в Сети о шатдаунах.

Региональное издание «Наш город» из Тюмени вопрошает: скажите, у кого минус связь уже неделю?

«Минус связь» — не оговорка. Жизнь по «белым спискам» происходит в урезанном формате и выглядит так:

— «Озон» работает, а оплатить ничего невозможно. И я, и соседка сегодня пытались купить еду для собак. «Сбербанк онлайн» грузится, но платежи не проходят. Работает только «ВК Видео» со старыми детективами и электронная почта. Новости прочитать невозможно, посмотреть погоду — недоступное удовольствие. Даже «Сбер аптека», в которой можно заказать лекарства, отключена. Просто треш, — описывает свою жизнь в Калужской области Светлана.

Эксперты IT, с которыми поговорили «Новые Известия», говорят, что так страна живет уже несколько месяцев. Просто новая жизнь дошла до центра России.

Для людей в провинции закрылось окно в большой мир. Раньше интернет выравнивал условия жизни в мегаполисах и деревнях. Теперь молодые не видят смысла оставаться на малой родине. Вместо окна они выбирают дверь.

В Израиле, армия которого воевала два года, интернет не отключали ни на один день, говорят наши бывшие соотечественники, живущие на земле обетованной. Обошлись отключением GPS. Жителей в режиме нон-стоп информировали о начале атак, о необходимости уходить в укрытия, а также об отмене воздушной тревоги.

Параллельно с угрозой БПЛА государство решает другие задачи, считает доктор политических наук Юлий Нисневич:

— Идея отрезать российского пользователя от иностранной пропаганды, может быть, имеет какой-то смысл, но мне кажется, что в провинциях люди и так «чужие интернеты» не смотрят. Конечно, проще отключить рубильник. Жители деревень, поселков, СНТ живут теперь как в СССР. Телефона нет, банковскими приложениями пользоваться нельзя, телемедицина не работает, такси не вызывается.

«Белые списки», которые призваны облегчить жизнь людям, вызывают ощущение дежавю даже у самых лояльных и понимающих граждан. Военкор Алексей Живов столкнулся с «чебурнетом» в Симферополе и описал сильные впечатления в своем ТГ «Живов Z»:

«Раньше LTE отключали целиком. Теперь LTE как бы работает, но открываются отдельные сайты вроде „Яндекс“, „Мэйл“ и новости в „Дзен“. „Телеграм“ заблокирован полностью. Ничего не грузится. Лучшее ПВО — это блокировка „Телеграм“, это все знают». Пока еще действует проводной интернет, хотя не везде и не всегда. В Медынском районе Калужской области провести оптоволокно в деревни дорого и ждать тоже долго.

Проводной интернет: было 800 рублей, станет 5000

Проводной интернет остается единственным путем, который связывает провинцию с центром. Спрос на него вырос в десятки раз. Его преимущества, помимо более или менее стабильного соединения, — относительно низкая абонентская плата. Но это тоже скоро изменится, если не подключится ФАС.

Вот уже полтора года операторы проводной связи бьются с монополистом «Россети», который предоставляет им в аренду опоры для оптоволоконных кабелей. Чтобы интернет пришел к потребителю, оптоволоконный кабель нужно подвести к его дому. Раньше «Россети» брали с провайдера фиксированную плату за подвес на одном столбе. Теперь монополист решил изменить правила игры и требует оплатить каждый кабель, каждую муфту, коробку, на которой крепится кабель, отдельно.

Для потребителя цена вырастет на порядок, говорит провайдер Константин из Подмосковья:

— Если абонент платил 800 рублей и эти деньги не включали расходную часть по аренде инфраструктуры «Россетей», то теперь порядка 450 рублей — это чисто расходная часть на одного абонента, минимальная расходная часть. Максимальная часть будет составлять 30 опор, умножить на 97 рублей — это почти три тысячи. Но это нереально, потому что никто не будет платить за интернет по 5000 в месяц.

«Пожилые не будут возмущаться, а молодые все уедут»

Отключение интернета и мобильной связи обязательно скажется на российской глубинке. В городах, особенно крупных, есть проводной интернет, есть точки вайфай. В деревнях ничего, кроме мобильного интернета, нет.

Отток жителей из деревень и без ограничений интернета — устойчивый тренд. За пять лет после Всероссийской переписи 2020 года сельское население сократилось на 804 000 человек, что в три раза превышает убыль городского. Теперь новым препятствием становится сетевая оторванность от страны и мира. Молодые люди побегут в города еще быстрее.

Юлий Нисневич предупреждает, что новая фрагментация в стране будет иметь далекоидущие последствия. Связь и транспорт — это одни из главных факторов качества жизни. Из-за размеров страны они играют особую роль.

— Не очень понятно, что будет со школами, которые перешли на общение с родителями через интернет, на электронные дневники и так далее. Ведь специально проводили интернет в сельских местностях, где очень большие расстояния. То есть все скажется на качестве жизни. На качестве образования, безусловно. Нельзя фрагментировать то, что уже было объединено, — уверен Юлий Нисневич.

Пока же «крепчает» проверенный десятилетиями «объединитель» российского государства — телевизор. Впервые за пять лет охват телевидения не упал, как это было начиная с 2020 года. Этим летом он подрос до 59% среди населения от четырех лет и старше и превысил показатели 2024-го. Перестал падать и общий рейтинг, учитывающий число смотрящих телевизионные программы в данный момент времени.